Knap har USA's højesteret afvist Donald Trumps sidste mikroskopiske chance for at få lov at føre retssag med baggrund i hans udokumenterede påstande om valgsvindel, før nye problemer dukker op i horisonten for ekspræsidenten.

Nu har skattemyndighederne i to statslige efterforskninger rettet søgelyset mod Donald Trumps luksus-ejendom ‘Seven Springs’ beliggende i Westchester i staten New York.

Det skriver Los Angeles Times.

Trump købte det overdådige sted i 1995 for 7,5 millioner dollar.

I 2015 formåede han at opnå et skattefradrag på 21 millioner dollar med baggrund i, at han overfor skattemyndighederne da opgav ejendommens værdi til at være steget til svimlende 56,5 millioner dollar.

Det skete i forbindelse med et projekt om miljøbeskyttelse på stedet.

Værdistigningen var altså pludselig røget i vejret til næsten det otte-dobbelte af det beløb, han anskaffede sig den 2.600 kvadratmeter store luksus-villa for.

Den voldsomme værdistigning, som Donald Trump og hans rådgivere dengang oplyste, skal sættes op mod vurderingen fra de lokale skattemyndigheder i Westchester.

Her var det opfattelsen, at ‘Seven Springs’ højst var 20 millioner dollars værd i samme skatteår.

Donald Trump har kategorisk afvist myndighedernes vurdering af hans ejendom og kalder efterforskningen mod sig for ‘en heksejagt’.

Ekspræsidentens tidligere advokat, Michael Cohen, fortalte forrige år offentligt i en høring over for USAs kongreskomité, at Donald Trump i flere tilfælde har manipuleret værdien for flere af de ejendomme, han ejer.

Efterforskningen mod ekspræsidenten om ‘Seven Springs’ er stadig ikke afsluttet, og myndighederne har derfor endnu ikke taget stilling til, om der vil blive rejst sag mod ham.