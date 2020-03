Ved en pressekonferrence i nat forlængede Donald Trump USA's nødsituation frem til 30. april. Og præsidenten slog fast, at hvis 'kun' 100.000 amerikanere døde af coronavirus, ville det være ensbetydende med, at han og regeringen havde gjort et virkelig godt stykke arbejde.

»Hvis vi ikke havde reageret så hurtigt og dygtigt, som vi gjorde, så kunne op til 2,2 millioner amerikanere have mistet livet til denne forfærdelige sygdom,« sagde Trump.

Pressekonferrencen i haven bagved Det Hvide Hus varede halvanden time. Og det var én af det mest ophidsede og følelsemæssige i Trumps karriere som præsident.

Således skændtes præsidenten endnu engang med pressen. Han anklagede flere guvernører for at lyve om det antal respiratorer, de bestiller hos den føderale regering. Han kaldte Michigans guvernør Gretchen Whitmer​, 'hende damen fra Michigan'. Og Washington States guvernør Jay Inslee fik Trump-stemplet 'a snake', en slange - et udtryk, den amerikanske mafia gerne bruger om en person, der ikke adlyder chefen.

Donald Trump 'tegner og fortæller' til nattens presseforferrence i Rosenhaven bag Det Hvide Hus. Foto: JIM WATSON - AFP Vis mere Donald Trump 'tegner og fortæller' til nattens presseforferrence i Rosenhaven bag Det Hvide Hus. Foto: JIM WATSON - AFP

»Det er en absurd situation,« sagde CNN-værten Wolk Blitzer.

»Ude i vores land dør folk i store antal. Det bliver meget være, før det bliver bedre. Og istedet for at lede og trøste befolkningen, bruger vores præsident tiden på at svine politiske modstandere til.«

Ifølge en ny meningsmåling foretaget af Gallup er hele 60 procent af de amerikanske vælgere godt tilfredse med den måde Donald Trump takler krisen.

Og det var bestemt ikke undgået Trumps opmærksomhed. I en stribe tweets før pressekonferrencen skrev præsidenten således: »Mine seertal er på højde med 'Bachelor' finale (et realityshow, red.) og de store football-kampe. De lamme medier flipper helt up.«

Donald Trump ser på, mens hans coronaekspert Dr. Anthony Fauci taler. Foto: JIM WATSON - AFP Vis mere Donald Trump ser på, mens hans coronaekspert Dr. Anthony Fauci taler. Foto: JIM WATSON - AFP

Til pressekonferrencen fik den ledende corona-ekspert i Det Hvide Hus, Dr. Anthony Fauci også ordet.

Lægen, der får har bekæmpet både AIDS og Ebola, gentog, at millioner af amerikanere kunne blive syge og at et sted imellem 100.000 og 200.000 amerikanere realistisk ville dø af coronavirussen, før epidemien var overstået.

I går havde over 139,000 amerikanere testet positiv for covid-19. Dødstallet i USA oversteg søndag 2.400. Ifølge forskerne på Johns Hopkins University er det virkelige antal af syge amerikanere langt højere, da kæmpelandet stadig ikke har tilstrækkelig mange test til rådighed.

På verdensplan er 710.000 smittet den coronavirussen. Og det globale antal døde passerede i går 33.000.

