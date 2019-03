Donald Trump sendte tirsdag noget af en bredside af sted mod den afdøde senator John McCain.

»Jeg har aldrig været fan af John McCain, og jeg bliver det heller ikke.«

Sådan lød det fra Donald Trump under et pressemøde i 'Det Hvide Hus' i forbindelse med et besøg fra den brasilianske præsident Jair Bolsonaro.

Præsidentens afsky mod den tidligere senator og præsidentkandidat, skyldes ifølge ham selv, at McCain ikke afskaffede Obamacare, da han havde chancen.

Trump er, med egne ord, ikke fan af den afdøde senator John McCain. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI and MANDEL NGAN / AFP

»Da de skulle stemme om det, vendte han tomlen ned. Dét, synes jeg, er skammeligt,« sagde Donald Trump på pressemødet og tilføjede: »Plus der er andre ting.«

John McCain døde tilbage i august 2018 efter en lang kamp mod kræft i hjernen.

En af hans tætteste allierede, Mark Salter, som blandt andet har skrevet taler for og bøger sammen med den afdøde senator, gik tirsdag ud på Twitter og gav Trump tilbage af egen skuffe.

'Okay, du er ikke fan. Én ting mere på listen over ting, du ikke er. Ærlig. Modig. Klog. Sej. Disciplineret. Venlig. Generøs. Patriotisk. Fan af John McCain. Havde du været fan, ville senatoren undre sig over, hvad han havde gjort forkert for at fortjene anerkendelse fra en mand, han foragtede.'

Donald Trump under mødet med den brasilianske præsident Jair Bolsonaro. Foto: Chris Kleponis

Det er ikke første gang, at præsidenten går ud offentligt og kritiserer den afdøde senator.

Tilbage i 2016, da John McCain stillede op til valg som præsident, fornærmede Trump ham ved at sige: »Han er ikke en krigshelt.«

»Han er en krigshelt, fordi han blev taget til fange. Jeg kan lide mennesker, der ikke bliver taget til fange.«

John McCain var i adskillige år krigsfange under Vietnam-krigen, og blev gentagne gange udsat for tortur.