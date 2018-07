USA vil ikke længere finde sig i at betale så meget til forsvaret af andre Nato-lande som i dag, siger Trump.

Bruxelles. Tyskland er et rigt land, der kunne øge sine forsvarsudgifter med det samme.

Men de er Ruslands fange på energiområdet, siger USA's præsident, Donald Trump, onsdag i et frontalangreb på Tyskland før starten på Nato-topmødet i Bruxelles.

- Tyskland er fange af Rusland, fordi det får så meget af sin energi fra Rusland, siger Donald Trump under et formøde med Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg.

- De betaler milliarder af dollar til Rusland, og vi skal forsvare dem mod Rusland, siger Donald Trump.

Han mener ikke, at det er rimeligt, at de amerikanske skatteydere betaler så meget for forsvaret af andre Nato-lande.

- Vi må gøre noget ved det. For vi vil ikke finde os i det, siger Trump.

