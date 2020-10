Han gider ikke bruge mundbind. Siger, de er et tegn på svaghed. Og til hans vælgermøder står store menneskemængder tæt sammen. Og så lover han, at han vil kramme hver enkelt af sine mange fans.

At Donald Trump ser stort på sine egne sundhedseksperters coronaanbefalinger er næppe en nyhed.

Det er heller ikke det faktum, at han og hans hustru selv har været smittet med den virus, der indtil videre har kostet 220.000 amerikanere livet.

De seneste uger og måneder har den amerikanske præsident flere gange været i åbenlys konflikt med USA's førende virusekspert, Anthony Fauci.

Fauci og Trump fotograferet ved et pressemøde i Det Hvide Hus i april i år. Foto: Leah Millis

Den erfarne læge og immunolog har gentagende gange stillet spørgsmål ved, om USA gør nok for at stoppe smittespredningen.

Derfor forsøger Trump-administrationen også at underminere hans autoritet, og senest er præsidenten kommet med et angreb mod eksperten, som han betegner både som en 'idiot' og 'en katastrofe', som har været med i '500 år.'

Det skriver flere amerikanske medier. Blandt dem New York Times og Washington Post.

»Folk er trætte af at høre på Fauci og alle de idioter,« lød det efter sigende vredt fra Trump, da han søndag aften så et interview med sundhedschefen i CBS's '60 Minutes.'

Anthony Fauci regnes for en af USA's førende sundhedseksperter. (Arkivfoto) Foto: MANDEL NGAN

I interviewet siger Fauci blandt andet, at han blev chokeret, da han så Trump holde møde i Rosenhaven ved Det Hvide Hus sidst i september. Her var en masse mennesker samlet og sad tæt, da præsidenten præsenterede sit bud på en ny højesteretsdommer.

»Da jeg så det på tv, tænkte jeg 'åh min Gud'. Der kan ikke komme noget godt ud af det. Det bliver et problem,« sagde Fauci til CBS og tilføjede, at det på ingen måde kom bag på ham, at præsidenten rent faktisk endte med at blive smittet med sygdommen.

Kort efter tv-udsendelsen talte Trump i telefon med sin kampagnechef, hvor emnet var strategien for de sidste to uger af valgkampen. Præsidenten var ifølge amerikanske medier tydeligt ophidset over sundhedsekspertens udtalelser.

»Folk er trætte af Covid. I har de største rallies nogensinde, og vi har Covid. Folk siger: 'Og hvad så. Lad os være i fred.' De er trætte af det. Folk er trætte af at høre på Fauci og alle disse idioter,« sagde præsidenten med henvisning til både direktøren for Det Nationale Institut for Allergi og Infektionssygdomme og en række andre eksperter.

Trump til vælgermøde i lufthavnen i Tucson, Arizona, 19. oktober i år. Foto: MANDEL NGAN

Præsidenten mente, at Faucis anbefalinger af, hvordan myndighederne burde håndtere smitteudbruddet, var så dårlig, at det ville have ført til hundrede tusinde flere døde.

»Og alligevel beholder vi ham. Hver gang, han kommer på tv, kommer der altid en bombe, men det vil være en større bombe, hvis du fyrer ham. Men Fauci er en katastrofe,« lød det fra præsidenten, som ifølge Washington Post foretog telefonsamtalen fra sit hotel i Las Vegas.

Det lod ikke til at bekymre præsidenten, da det gik op for ham, at journalister havde overhørt hans samtale.

»Hvis der var reportere på, så kan du gengive det præcis, som jeg sagde det. Jeg kunne ikke være mere ligeglad,« sagde Donald Trump.

Anthony Fauci har stået i spidsen the National Institute of Allergy and Infectious Diseases siden 1984. I den tid har han tjent seks præsidenter.