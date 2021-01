Præsident Trump og hans advokat Rudy Giuliani ringede begge til den republikanske senator i Utah, Mike Lee, mens de dødelige optøjer i Kongressen stod på.

Det Hvide Hus prøvede desperat at overbevise senatorer om at udsætte optællingen af stemmer fra valgforsamlingen.

Det skriver CNN.



En talsmand for senatoren har bekræftet opkaldet til CNN, men opkaldene var egentlig tiltænkt en anden senator, den nyudvalgte republikanske senator i Alabama, Tommy Tuberville.

Mike Lee. Foto: JOSHUA ROBERTS Vis mere Mike Lee. Foto: JOSHUA ROBERTS

Hændelsen giver et indblik i Det Hvide Hus' prioriteringer, da en gruppe af Trump-tilhængere belejrede Kongressen.

En kilde tæt på vicepræsident Mike Pence fortæller til CNN, at mens Trump og embedsmænd forsøgte at overbevise senatorer om at forsinke processen med stemmerne, så gjorde man ikke meget fra Det Hvide Hus' side for at tjekke op på Mike Pence, som sad inde i Kongressen under optøjerne sammen med sin familie.

Da Trump fik fat på Mike Lee, var alle senatorer blevet ført i et midlertidigt opholdsrum under optøjerne i Kongressen. Det blev hurtigt klart, da Lee tog telefonen, at Trump søgte Tuberville, og han havde fået det forkerte nummer. Herefter rakte Lee sin telefon til Tuberville.

Tuberville og Trump talte sammen i mindre end ti minutter, hvor præsidenten forsøgte at overbevise ham om, at han måtte gøre yderligere indvendinger mod valgforsamlingens afstemning i et forgæves forsøg på at blokere certificeringen af Joe Bidens valgsejr. Det oplyser en kilde, der er fortrolig med opkaldet til CNN.

Tommy Tuberville. Foto: POOL Vis mere Tommy Tuberville. Foto: POOL

Opkaldet blev efterfølgende afbrudt, fordi senatorerne blev bedt om at flytte til et sikkert sted.

Senere ringede Lees telefon igen. Denne gang var det Rudy Giuliani, der ringede. Lee tog ikke telefonen, men på en telefonsvarer var det tydeligt, at Giuliani lagde en besked til Tuberville.

En besked som ifølge CNN lignede en besked som en anden unavngiven republikansk senator havde modtaget.

»Senator Tuberville? Det her er Rudy Giuliani, præsidentens advokat. Jeg ringer til dig, fordi jeg vil diskutere med dig, hvordan de prøver at skynde denne høring, og hvordan vi har brug for dig, vores republikanske venner, for at forsinke det,« sagde Giuliani og henviste til ubegrundede påstande om valgfusk under præsidentvalget.

CNN rapporterede tidligere på ugen, at selv efter at Kongressen havde samlet sig igen den aften efter oprøret, opfordrede Trump stadig senatorer til at gå videre med protesten om certificering af Biden som præsident.