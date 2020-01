Trump har underskrevet efterfølgeren til Nafta, som han har kaldt "den værste handelsaftale nogensinde".

USA's præsident, Donald Trump, har underskrevet den nordamerikanske handelsaftale USMCA. Det skriver avisen New York Times.

Aftalen, der blev underskrevet ved en ceremoni udenfor Det Hvide Hus onsdag aften dansk tid, erstatter Nafta-aftalen.

- I dag afslutter vi endelig Nafta-mareridtet, sagde Trump, da han satte pennen mod papiret.

Han betegner den nye aftale som "en kolossal sejr", skriver New York Times.

- USMCA er den største, mest retfærdige, mest afbalancerede og moderne handelsaftale, der nogensinde er opnået. Der har aldrig været noget lignende, siger præsidenten ifølge nyhedsbureauet AFP.

Under valgkampen i 2016 var det et af Trumps centrale valgløfter at genforhandle den daværende nordamerikanske Nafta-handelsaftale. Han har kaldte Nafta "den værste handelsaftale nogensinde".

Den nye aftale, USMCA, der er indgået mellem USA, Mexico og Canada, "erstatter den job-dræbende Nafta, stopper udliciteringen af amerikanske job og investerer i den amerikanske arbejder", sagde talsmand for Det Hvide Hus Judd Deere forud for underskrivelsen.

Michael Bremerskov Jensen, der er fagchef for international handel i Dansk Erhverv, påpeger, at den nye USMCA-aftale rummer nogle ændringer i forhold til Nafta, der kan berøre europæiske og danske virksomheder.

"Det gælder eksempelvis, hvis en dansk virksomhed eksporterer komponenter til bilfabrikker i Nordamerika. USMCA stiller skærpede krav til, at flere komponenter fremover skal være produceret i Nordamerika. Det kan måske få nogle nordamerikanske importører til at fravælge deres danske leverandører."

Han tilføjer dog, at det er vigtigt for danske virksomheder, der producerer og afsætter varer i Nordamerika, at efterfølgeren til Nafta nu kommer på plads.

Omkring 400 gæster er inviteret med til ceremonien, hvor Trump satte sin underskrift på den nye handelsaftale.

Blandt de inviterede var politikere fra især de dele af landet, som ventes at mærke effekten af den nye handelsaftale, samt virksomhedsledere og embedsmænd fra Mexico og Canada.

Men ingen af de demokratiske politikere, der var med til at få aftalen igennem Kongressen, er inviteret med.

Ceremonien finder sted samtidig med, at præsidentens advokater fremlægger deres forsvar for ham under den rigsretssag, der finder sted i Senatet.

Demokraterne var med til at sikre, at aftalen blev udvidet til også at omfatte spørgsmål om miljø og arbejdsforhold og en forsikring mod kraftige stigninger i medicinpriser.

Nogle republikanske politikere har kritiseret de demokratiske fingeraftryk på aftalen, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den nye aftale mangler fortsat at blive endelig godkendt i Canada, inden den kan træde i kraft.

Både i USA og Mexico har de folkevalgte stemt ja til aftalen og sendt den videre til underskrivelse hos præsidenten.

/ritzau/Reuters