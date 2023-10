Det er sket igen og igen. Donald Trump har svinet den siddende amerikanske præsident, Joe Biden, til for at være gammel.

Men nu er Trump selv blevet fanget i et yderst pinligt øjeblik.

Det hele fandt sted søndag, hvor Trump var på besøg i delstaten Iowa.

Har afholdt han et vælgermøde få måneder inden, delstaten som den første i USA skyder valgsæsonen i gang.

Det sker, når republikanerne 15. januar afholder sin kandidat-valghandling - kendt som caucus - i Iowa. Og her er det traditionelt vigtigt at få en god start, hvis man vil ende med at få partiets nominering til præsidentkandidat.

Donald Trump fører lige nu massivt over de andre republikanske præsidentkandidater, men det har ikke sat en stopper for den tidligere præsidents gentagne besøg i delstaten.

Og sådan et var han på søndag.

Mere præcist i Sioux City, der ligger i den vestlige del af Iowa.

Her sagde Trump:

»Et meget stort hallo til et sted, hvor vi har gjort det rigtig godt, Sioux Falls.«

Den udtalelse blev dog ikke mødt med den respons, som Trump havde forventet. I stedet var det spredte buhråb og lidt piften fra publikum i salen.

Trump var nemlig ikke i Sioux Falls, der er en by i South Dakota.

Trump under sit vælgermøde i Sioux City, Iowa, søndag. Foto: Scott Morgan/Reuters/Ritzau Scanpix

I stedet var han lidt mere end 130 kilometer sydpå af motorvejen I-29 i Sioux City, Iowa.

Efterfølgende hev en fra Trumps kampagne fat i ham, og hviskede til den 77-årige præsidentkandidat:

»Du er i Sioux City, ikke Sioux Falls,« hvilket blev opfanget af kameraerne.

Klippet, hvor Trump siger det forkerte bynavn, kan ses øverst i artiklen, mens man kan se Trump få fejlen at vide på X her.

Umiddelbart kunne det lyde som en mindre fejl. Sioux Falls eller Sioux City. Det er til at glemme i farten.

Hvis det altså ikke bare var for det faktum, at Trump er begyndt at spille alderskortet heftigt i sin kampagne mod den siddende præsident.

Igen og igen har Trump hånet 80-årige Joe Biden, der flere gange har vist tegn på sin høje alder. Præsidenten har haft svært ved at finde vej ned fra en scene – hvilket Trump har lavet tykt fis med – han har virket usikker på fødderne og glemt ord.

Netop den problematik er det ikke kun Trump, der er opmærksom på.

Således har mediet Axios kunnet beskrive, hvordan Biden-kampagnen har en direkte strategi for præsidenten, der omhandler, at han ikke må snuble.

Blandt andet af den grund går Biden nu oftere i kondisko med godt greb i stedet for glatte lakssko, og præsidenten er begyndt at træne sin balance for, at der ikke skal finde pinlige optrin sted.

Problemet for Trump er dermed åbenlyst.

Under ekspræsidentens kampagne er det en tilbagevendende gimmick, at Trump håner Biden for at være gammel.

Men det kan blive svært for Trump fortsat at hamre løs på en af sine vigtigste og potentielt mest slagkraftige pointer, hvis han selv begynder at vise tegn på alderdom og glemsomhed.

I meningsmålingerne her et år inden præsidentvalget står det fortsat ganske lige mellem Trump og Biden.

Og derfor kan selv en lille forglemmelse i Sioux City vise sig at gøre en forskel.