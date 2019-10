'Gør nu ikke noget dumt.'

Sådan afrunder USA's præsident, Donald Trump, et brev til den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan.

Brevet er sendt 9. oktober, dagen hvor Tyrkiet påbegyndte en større militær offensiv i det nordøstlige Syrien.

Det skriver flere medier og nyhedsbureauer, herunder CNN og Reuters.

I en meget direkte tone advarer den amerikanske præsident sin tyrkiske kollega om, at historien kan komme til at dømme ham hårdt, og at Recep Tayyip Erdogan kan blive stemplet som 'en djævel.'

Brevet er ekstraordinært, skriver nyhedsbureauet AFP, da det er renset for diplomatisk høflighed og etikette.

'Du vil ikke være ansvarlig for nedslagtningen af tusinder af mennesker. Og jeg vil ikke være ansvarlig for at ødelægge den tyrkiske økonomi - og det vil jeg gøre,' skriver Trump i brevet.

Han gør det igen klart, at invasionen ikke må gå for vidt uden at gøre det klart, hvad det betyder.

'Historien vil se positivt på dig, hvis du ordner dette på den rigtige og humane måde,' skriver præsidenten.

I brevet skriver Donald Trump også, at en 'storartet aftale' er mulig, hvis Erdogan indgår i forhandlinger med De Syriske Demokratiske Styrker (SDF).

SDF ledes af kurderen Mazloum Abdi, som Tyrkiet har designeret som terrorist på grund af forbindelser til den kurdiske PKK-bevægelse.

Trumps beslutning om at trække amerikanske styrker ud af Syrien er blevet mødt af enorm kritik både ude og hjemme.

/ritzau/