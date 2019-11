Amerikansk-tyrkisk møde kommer på et tidspunkt, hvor forholdet mellem Tyrkiet og det øvrige Nato er anspændt.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, ankom onsdag til Det Hvide Hus i Washington for at møde sin amerikanske kollega, Donald Trump.

Mødet kommer på et tidspunkt, der er kritisk for forholdet mellem de to Nato-medlemslande.

Udenfor Det Hvide Hus demonstrerede aktivister mod Tyrkiets offensiv mod kurdiske styrker i det nordlige Syrien.

Trump gav ved indledningen på mødet den tyrkiske præsident en varm velkomst og betegnede ham som en god ven.

- Vi har været venner længe, helt tilbage fra første dag. Vi forstår hinandens land. Vi forstår, hvor vi kommer fra, sagde Trump, der sad ved siden af Erdogan i Det Ovale Værelse.

- De er højt respekterede i deres land og i regionen, tilføjede Trump om Erdogan og hans hustru, Emine.

I den amerikanske Kongres er der derimod udbredt vrede over Tyrkiets offensiv i det nordlige Syrien. En del politikere har luften muligheden af at indføre sanktioner mod Tyrkiet.

Der er også spændinger over, at Nato-landet Tyrkiet har købt et russisk luftforsvarssystem.

Den tyrkiske præsident erkender også, at mødet finder sted på et tidspunkt, hvor forholdet mellem Natos medlemslande "gennemgår en smertelig proces".

Efter mødet siger den amerikanske forsvarsminister, Mark Esper, at det er vigtigt at få Tyrkiet "tilbage i folden". Han erkender, at det tyrkiske styre ser ud til at fjerne sig yderligere fra resten af Nato med offensiven i Syrien og indkøb af militært isenkram fra Rusland.

- Vi skal have Tyrkiet tilbage i folden, siger han til journalister i Det Hvide Hus.

/ritzau/dpa