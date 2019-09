Da Sisi overtog præsidentskabet i Egypten, var landet plaget af uro. Det er det ikke længere, siger Trump.

USA's præsident, Donald Trump, har mandag givet sin fulde opbakning til Egyptens præsident, Abdel Fattah al-Sisi.

Det sker, mens Sisi bliver mødt med protester og krav om sin afgang i hjemlandet.

- Alle oplever demonstrationer, siger Trump, som mødtes med Sisi på sidelinjen af FN's Generalforsamling i New York.

- Nej, jeg er ikke bekymret over det. Egypten har en fantastisk leder, siger han videre ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Protesterne i Egypten er rettet mod Sisi, den tidligere general, som stillede sig i spidsen for Egypten, efter at militæret ved et kup fjernede den første folkevalgte præsident i landet, Mohamed Mursi, i 2013.

Sisi har kørt en hård linje over for det nu forbudte parti Det Muslimske Broderskab og kritikere af regimet. Tusindvis af islamister sidder fængslet sammen med sekulære aktivister og kendte bloggere.

Siden Sisis tiltræden er demonstrationer blevet uhyre sjældne i Egypten. Præsidenten forbød i 2013 offentlige protester, og der har i flere år været formel undtagelsestilstand i landet.

Men i weekenden udbrød der protester i både Kairo og Suez og adskillige andre byer på tværs af landet, og ngo'en The Arabic Network for Human Rights Information melder om 400 anholdte siden fredag.

Andre ngo'er melder om flere end 500 anholdte.

Weekendens demonstrationer kom, efter at der har cirkuleret en række videoer på nettet, hvor Sisi og militæret beskyldes for udbredt korruption.

Sisi blev valgt første gang i 2014 med 97 procent af stemmerne. Det samme skete igen fire år senere.

I New York mandag hylder præsident Donald Trump sin egyptiske kollega for at have "bragt orden til Egypten" siden hans overtagelse.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Da Sisi overtog lederskabet, var Egypten ifølge Trump "plaget af uro".

- Og det er ikke plaget af uro nu, siger den amerikanske præsident.

Adspurgt om demonstrationerne siger Sisi, at ustabiliteten for tiden skyldes en form for "politisk islam".

/ritzau/