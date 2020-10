Under et tv-vælgermøde hævder Donald Trump, at han ikke husker, hvornår han blev testet negativ for corona.

USA's præsident, Donald Trump, har natten til fredag dansk tid indtaget scenen uden for Pérez Art Museum i Miami i delstaten Florida. Her vil han den næste times tid tage imod spørgsmål fra NBC-værten Savannah Guthrie og publikum.

Begivenheden finder sted, samme aften som Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, deltager i et lignende arrangement i Philadelphia i delstaten Pennsylvania.

Fra første færd stiller Savannah Guthrie spørgsmål om coronavirus. Først om antallet af negative test, Trump har taget, og om han blev testet lige op til den første præsidentdebat 29. september.

- Måske gjorde jeg, måske gjorde jeg ikke, svarer Trump.

- Jeg blev testet hele tiden, tilføjer han.

Savannah Guthrie spørger også til et arrangement i Rosenhaven i Det Hvide Hus i slutningen af september.

Her var der flere end 150 gæster til stede, og mange var ikke iført mundbind.

I kølvandet på begivenheden, hvor præsident Donald Trump præsenterede dommer Amy Coney Barrett som sin kandidat til USA's højesteret, var adskillige mennesker smittet med coronavirus.

Blandt andre præsidenten selv og førstedame Melania Trump.

Donald Trump gentager, at han ikke ved, hvor han blev smittet med virusset og påpeger igen, at det "blev sendt fra Kina".

Da NBC-værten spørger Trump om flokimmunitet, svarer han:

- Kuren må aldrig være værre end selve problemet.

De to kandidater skulle have mødtes i den anden præsidentdebat torsdag, men Trump bakkede ud, da arrangørerne oplyste, at debatten ville blive holdt virtuelt på grund af præsidentens daværende covid-19-diagnose.

Den sidste præsidentdebat er planlagt til 22. oktober.

Donald Trump halter efter Joe Biden i meningsmålingerne.

Den seneste måling fra Reuters/Ipsos viser ifølge NBC News, at Biden har opbakning fra 51 procent af sandsynlige vælgere, mens Trump har opbakning fra 44 procent.

Der er 29 valgmænd på spil i Florida, som er en af de mest afgørende svingstater i det amerikanske valg.

På landsplan er der 538 valgmænd i alt, hvormed der skal 270 valgmænd til en sejr.

/ritzau/