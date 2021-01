I fire har der været fyldt op med lobbyister, Trump-tilhængere og medarbejdere i Det Hvide Hus.

Nu er der tomt på Trump International Hotel i Washington DC.

New York Times har i denne uge været forbi hotellet, der ejes af Donald Trump, flere gange, og det har på intet tidspunkt været mange gæster. Hverken i selve hotellet eller i de tilhørende restauranter.

Antallet af gæster har kunnet tælles på to hænder i den historiske bygninger, hvor der er hele 263 værelser. Mediet fortæller at i løbet af en periode på flere timer tirsdag aften ankom der én gæst i den tomme lobby.

Trump International Hotel har tidligere været hovedkontor for postvæsenet. Donald Trump har lejet sig ind i bygningen. Foto: EVA HAMBACH

Også her er man ramt af coronavirussen forsikrer hotelmanager Mickael Damelincourt over for mediet.

»Vi gør det rigtigt godt med tanke på det øjeblikkelige restriktioner,« siger han.

Det seneste regnskab viser dog, at omsætningen er styrtdykket med 63 procent på Trump International Hotel, der ligger med kun kort afstand til det politiske centrum med Kongressen og Det Hvide Hus. Ifølge mediet regner iagttagere med, at det tomme hotel kun er en forsmag på fremtiden for Trump-hotellerne verden over.

Det skyldes de afsluttende måneder af præsidentembeddet, der bød på udokumenterede anklager om valgsvindel kulminerende med optøjerne 6. januar, hvor Trump-tilhængere angreb selve Kongressen. Nu venter desuden en rigsretssag på Donald Trump.

Indgangspartiet hos Trump International Hotel i Washington DC. Foto: ERIN SCOTT

Og den økonomiske hverdag melder sig også.

New York Times har også skrevet om det »finansielle minefelt«, der venter forude, hvor de skal betales nogle voldsomme afdrag på flere Trump-ejendomme.

Det handler ifølge mediet om tilbagebetaling af et lån på lige over 600 millioner for Trump Tower i New York (i 2022), et lån på 760 millioner kroner for Doral-golfresortet i Florida (i 2023) og et lån på lige over en milliard kroner for netop det tomme Trump International Hotel i Washington (i 2024).