Torsdag besøgte den amerikanske præsident Donald Trump delstaten Montana, og i den forbindelse holdt han en tale for sine vælgere.

Men de færreste kommer formentlig til at huske, hvad han talte om til vælgermødet. Det er i stedet den 17-årige Tyler Linfesty, der er løbet med al opmærksomheden.

Under talen kan man se den unge mand, som står lige bag Donald Trump, lave flere skæve ansigtsudtryk, som reaktion på Trumps tale. Videoklip af Linfesty er delt adskillige tusinde gange på blandt andet Twitter med #plaidshirtguy (fyr i skovmandsskjorte), og han har medvirket i flere interview.

»De sagde til os, at 'I er nødt til at klappe, smile og se entusiastiske ud,« siger han til lokalmediet Billing Gazette ifølge Business Insider.

#PlaidShirtGuy for the win! Buy that guy a beer! pic.twitter.com/O9g0tPkute — Justice Seeker #Persists (@tizzywoman) September 7, 2018

Det gjorde den unge high school-studerende på ingen måde. På et tidspunkt sætter han et klistermærke fast på sin skovmandsskjorte, hvor man kan se en rose, der symboliserer demokraterne.

Det fik tilsyneladende bægret til at flyde over, og et medlem af Trumps stab skifter Linfesty ud med en anden mere optimistisk vælger.

Som den 17-årige high school-studerende også fortæller til det amerikanske nyhedsmedie CNN, blev han eskorteret væk fra området af Secret Service, som venligt forklarede ham, at han skulle holde sig væk.

Du kan se et interview med Tyler Linfesty og dele af hans 'optræden' her.

"I was not trying to protest." This high school student was nicknamed #PlaidShirtGuy after he was asked to leave a Trump rally after making animated facial expressions during the President's speech. He speaks to CNN's @DonLemon. https://t.co/nvMnN487jv pic.twitter.com/zbyqLc7pXs — CNN Tonight (@CNNTonight) September 8, 2018

»Jeg ville ærlig talt bare gerne se præsidenten og høre, hvad han havde at sige. Det ville jeg ikke gå glip af,« siger teenageren til CNN.

Han lægger vægt på, at det var helt reelle reaktioner.

»Jeg havde gjort det lige meget hvad. Jeg forsøgte ikke at demonstrere.«

Han har som tidligere nævnt fået meget opmærksomhed. Både lokale og landsdækkende amerikanske medier har beskrevet episoden. Han har især - og ikke specielt overraskende - fået meget støtte fra Trump-modstandere.

Selv takker den unge Tyler Linfesty for støtten på sin Twitter-profil, og det opslag har fået flere tusinde 'likes' og 'retweets'.