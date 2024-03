Da den tidligere præsident Donald Trump stillede sig op foran hundredvis af støtter natten til onsdag, talte han i omkring tyve minutter.

Men på intet tidspunkt nævnte han noget om ét særligt emne:

Nemlig hans eneste rival under det nuværende primærvalg, Nikki Haley. Det skriver The Hill.

Det var ud på nattetimerne dansk tid, at Donald Trump stillede sig frem foran de mange fremmødte støtter og foran pressen på hans luksusresort Mar-a-Lago i Florida, efter han havde vundet primærvalgene i en lang række delstater under det såkaldte 'Super Tuesday', hvor de amerikanske vælgere har afgivet stemmer i 15 delstater og et amerikansk territorium.

Her ses Donald Trump under sin 'Super Tuesday'-fejring i Mar-a-Lago i Palm Beach i delstaten Florida. Foto: Marco Bello/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses Donald Trump under sin 'Super Tuesday'-fejring i Mar-a-Lago i Palm Beach i delstaten Florida. Foto: Marco Bello/Reuters/Ritzau Scanpix

Ikke længe efter stod det klart, at Trump havde vundet i en lang række af delstaterne, mens Nikki Haley kun havde vundet et af stederne.

Under talen forudsagde den republikanske præsidentkandidat ifølge The Hill, at det republikanske partiet »meget hurtigt« vil blive forenet.

Men han kom samtidig ikke med nogen direkte referencer til hans kandidaturmodstander, Nikki Haley.

»Vi har et fantastisk republikansk parti med enormt talent, og vi ønsker at stå sammen, og det kommer vi til, og det kommer til at ske meget hurtigt,« lød det ifølge The Hill blandt andet fra Trump:

»Og jeg har på det seneste sagt, at succes vil bringe sammenhold til vores land.«

Selvom Trump har vundet stort under 'Super Tuesday', kan han helt teknisk ikke udråbe sig som værende sit partis kandidat, da Haley i teorien endnu kan nå at overhale ham.

Men det vurderes, at det ikke kommer til at ske – og Trump er dermed på nippet til at blive Republikanernes præsidentkandidat.

Da Trump natten til onsdag talte, lagde han heller ikke skjul på, at han allerede ser frem mod den forventede omkamp mellem ham og landets nuværende præsident, Joe Biden, der slog ham under præsidentvalget i 2020.

»Den 5. november kommer til at gå over i historien som den vigtigste dag i vores lands historie,« lød det ifølge The Wall Street Journal fra Trump, der i årevis har påstået, at han blev snydt for valgsejren sidst – en påstand, som ikke er fundet bevist.

Arkivfoto af Nikki Haley. Foto: Julia Nikhinson/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto af Nikki Haley. Foto: Julia Nikhinson/AFP/Ritzau Scanpix

Nikki Haley har endnu ikke personligt udtalt sig om resultaterne fra 'Super Tuesday'.

Hun overværede resultaterne tikke ind sammen med sine medarbejdere i hjemstaten South Carolina.

Haley, der er tidligere guvernør i South Carolina og FN-ambassadør, har tidligere lovet at blive i kapløbet om kandidatnomineringen til og med 'Super Tuesday'.