Trump står til sejr i en række af de stater, som Demokraterne drømte om at vinde i en eventuel storsejr.

Demokraternes drømme om at genvinde delstaterne Iowa og Ohio ved det amerikanske præsidentvalg ser ifølge nyhedsbureauet AP's prognose ud til at være bristet.

De to stater har en historik som nogle af de mest notoriske svingstater, der kunne afgøre præsidentvalg.

Op til valget drømte Demokraterne og præsidentkandidat Joe Biden om at genvinde de to stater, hvis det skulle blive til en storsejr for Biden over præsident Trump.

Men det kommer ifølge AP's prognoser altså ikke til at ske.

Særligt nederlaget i Iowa kan få konsekvenser for Demokraterne i Kongressen. Her er et vigtigt valg til Senatet også på stemmesedlen og op til tre tætte valg til Repræsentanternes Hus.

AP's prognose kan ikke drage nogen konklusioner i nogen af valgene til Repræsentanternes Hus.

Til gengæld står den republikanske senator Joni Ernst til genvalg ifølge AP's prognose.

Hverken AP eller nogen af de amerikanske tv-stationer er onsdag morgen klokken 6.30 dansk tid i stand til at pege på en vinder af præsidentvalget.

En række stater mangler stadig at blive afgjort.

Det drejer sig om Maine, Pennsylvania, Michigan og Wisconsin i det nordlige USA samt North Carolina, Georgia, Texas og Arizona.

