Nederlag er hårde for de fleste, og det må være en af de slemme, når man taber et præsidentvalg i USA.

Men alligevel har der altid været én særlig tradition, når den nye præsident er blevet indsat:

At taberen har været til stede. At den afgående præsident overværer indsættelsen.

Sådan har det været i halvandet århundrede.

Indtil på onsdag.

Donald Trump har nemlig allerede fortalt, at han ikke vil deltage i indsættelsen af Joe Biden, og nu fortæller flere medier så, at han i stedet vil holde sin egen lille afskedsfest i Maryland.

Her vil der – skriver flere – være militærparade, afskedssalut og rød løber, og det kan man ifølge B.T.'s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, kun se som én ting.

»Jamen, det er da dybt provokerende. Han er den første præsident i 150 år, der ikke overværer indsættelsen, og nu vælger han så at træde i det og holde et andet arrangement for sig selv,« siger Jakob Illeborg.

Da Trump for fire år siden officielt overtog præsidentembedet i USA Foto: MARK RALSTON Vis mere Da Trump for fire år siden officielt overtog præsidentembedet i USA Foto: MARK RALSTON

Men overrasket? Det er hverken han eller de amerikanere, han taler med.

»Slet ikke. Sådan er Trump jo, og vi ved, at det betyder meget for ham, at han nu går ud med honnør. Det er den fortælling, han gerne vil skabe. Og sådan vil mange af Trump-støtterne også tænke. De kan godt lide, at han ikke dukker op onsdag,« siger B.T.'s internationale korrespondent.

Indsættelsen af Biden finder sted onsdag i Washington.