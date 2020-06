I nat kom raceoprøret igen faretruende tæt på Det Hvide Hus i Washington D.C. Natten til lørdag gik det så hurtigt, at præsidenten blev hastet ned i et underjordisk beskyttelsesrum.

Det skriver avisen The New York Times.

»Man frygtede for Donald Trumps sikkerhed. Så mens ilden brændte på gaden tæt på Det Hvide Hus, tog man et sjældent benyttet beskyttelsesrum under præsidentboligen i brug. Her tilbragte præsidenten ifølge kilder i Det Hvide Hus natten.«

Igen i nat kom race-demonstrationerne tæt på Det Hvide hus.

Og forskrækkelses og utrygheden satte ifølge New York-avisen sine tydelige sport på Donald Trumps i forvejen dårlige humør.

Således bekendtgjorde præsidenten natten til søndag, at han fremover vil stemple den venstreorienterede gruppe 'Antifa' som en officiel terrororganisation på linje med med ISIS og Taliban.

I både New York, Chicago, Los Angeles og Seatte har borgmestre og andre ledende politikere fastholdt, at meget af weekendens raceuro, vold og hærværk blev begået af udefrakommende grupper og individer, der bevidst forsøger at skabe politisk uro.

Og ligesom mange af sine republikanske meningsfæller mener Trump, at Antifa bærer en stor del af skylden.

Raceoprør i Washington D.C.. Ikke langt fra Donald Trump og Det Hvide Hus.

USAs igangværende raceuro startede, da den ubevæbnede sorte mand George Floyd sidste mandag blev dræbt at politiet i Minneapolis, Minnesota. George Floyd blev oprindeligt anholdt for at bruge en falsk 20-dollar seddel.

De voldelige demonstrationer, der siden har bredt sig til over 25 amerikanske stater, bekrives som USAs værste siden mordet på Martin Luther King i 1968.

National Guard-tropper, kampklædte secret service folk og Washington D.C.'s egne polititropper har ifølge avisen Washington Post slået ring omkring Det Hvide Hus, hvor Donald Trump på grund af coronakrisen allerede har været lukket inde i store dele af de to seneste måneder.

I nat var Det Hvide Hus oplyst af de omgivende brænde og husets berømte facede var tildels gemt bag en sky af tåregas.

Igen i nat var store dele af Det Hvide Hus gemt bag en sky af tåregas.

Det vides ikke, om Donald Trump og førstedame Melania Trump tilbragte endnu en nat under jorden.