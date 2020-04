Lige før coronapressemøde begyndte, underskrev Trump et præsidentielt dekret, der skal suspendere indvandring.

USA's præsident, Donald Trump, siger, at han har underskrevet et præsidentielt dekret, der skal sætte en midlertidig stopper for indvandring.

Det meddeler præsidenten på det daglige coronapressemøde, skriver nyhedsbureauet Reuters natten til torsdag dansk tid.

- Dette skal sikre, at amerikanere uden job med alle mulige baggrunde vil stå forrest i køen til arbejdspladserne, når vores økonomi genåbner, siger han ifølge Reuters.

Præsidenten annoncerede første gang, at der var et dekret på vej mandag lokal tid.

Siden er det kommet frem, at indvandringsstoppet hovedsageligt vil ramme udlændinge, der søger permanent opholdstilladelse via green card-ordningen.

Der vil også være undtagelser, har Trump tidligere sagt.

I løbet af onsdag lokal tid har der været meldinger fra Det Hvide Hus om, at administrationen var ved at gennemgå de juridiske af aspekter af dekretet.

Et præsidentielt dekret kan pålægge en præsidents administration at udføre en bestemt praksis.

Et sådant dekret kan blokeres, hvis en føderal domstol erklærer dekretet forfatningsstridigt. Kongressen kan også vedtage lovgivning, der forbyder en sådan praksis.

Præsidenten har i forvejen i vidt omfang lukket grænserne til Mexico og Canada.

Derudover meddelte Trump for over en måned siden et forbud mod en række former for indrejse fra Europa.

