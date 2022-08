Lyt til artiklen

Det er listet som punkt 1A på FBIs liste over beslaglagte dokumenter.

Og ifølge kilder tæt på Donald Trump har det haft ekspræsidentens interesse i årevis.

Det drejer sig om Emmanuel Macron – og nærmere bestemt den franske præsidents sexliv.

Det skriver mediet Rolling Stone.

Rolling Stone har talt med nogle af Trumps nærmeste. De fortæller, hvordan ekspræsidenten »intenst« og »tarveligt« – både under og efter sin tid i Det Hvide Hus – har pralet med at have »snavs« på den franske præsident.

Konkret har Trump hævdet at kende til direkte ulovlige detaljer, hvoraf nogle af dem kommer fra »efterretninger«, som han har set eller er blevet orienteret omkring, siger kilder.

Nu har et beslaglagt dokument efter FBIs ransagning af ekspræsidentens Mar-a-Lago-hjem i Palm Beach i Florida intensiveret bekymringerne om, hvorvidt Trump rent faktisk er i besiddelse af eller kender til sådanne detaljer om den franske præsident.

Punkt 1A

Dokumentet – eller dokumenterne, såfremt punktet omfatter flere – er noteret på FBIs liste over beslaglagte ejendomme som punkt 1A. Det har fået navnet »Info om: Frankrigs præsident«.

Alene afsløringer om et sådanne dokument har sat gang i spekulationerne og medierne i brand.

På listen over Trumps beslaglagte ejendomme efter FBIs ransagning af hans Mar-a-Lago- hjem Florida, USA, fremgår det omtalte punkt 1A.

Spekulationerne styrkes desuden af, at Trump tidligere har udtalt, at Macron har »frække« måder at opføre sig på, som »ikke ret mange mennesker kender til«, som nogle af hans nærmeste samarbejdspartnere har fortalt til Rolling Stone.

Kendskabet til disse udsagn har tidligere fået både franske og amerikanske embedsmænd til at undersøge præcist, hvad Donald Trump havde på Emmanuel Macron og den franske regering, skriver mediet. Og om der kunne være tale om et nationalt sikkerhedsbrud, hvis den amerikanske ekspræsidents pral viste sig at være sandt – eller om der blot var tale om useriøse løgne.

En talsmand for den franske ambassade i USA noterer sig, at Trump – ifølge sine nærmeste samarbejdspartnere – har meget sparsomme oplysninger og detaljer om Macrons påståede indiskretioner.

Og som en »berygtet sladrehank« er det svært at vide, om ekspræsidentens påstande er funderet i virkeligheden – eller om han blot »fyrer en masse lort af«, siger talsmanden.

»Klamt og upassende«

Forholdet mellem Trump og Macron har ikke været gnidningsfrit.

Forud for det franske præsidentvalg i 2017 havde Donald Trump udvist støtte til Emmanuel Macron.

Men så fik hans modstander, Marin Le Pen, en opsigtsvækkende invitation til Trump Tower i New York og en masse rosende ord med på vejen fra den daværende amerikanske præsident.

En talsmand for Macrons højrenationalistiske rival ville hverken bekræfte eller afvise, om Trump og Le Pen mødtes under hendes besøg, men understregede blot, at turen og besøget i Trump Tower var i »privat« øjemed.

Få måneder senere fik Brigitte Macron, Emmanuel Macrons hustro, en »klam og upassende« kommentar fra Trump, da han var på et officielt besøg i Frankrig.

»Du er i sådan en god form,« sagde Trump og nikkede bekræftende mod Brigitte Macron og tilføjede:

»Smuk.«

To år senere i 2019 langede Trump ud efter Macron under et lukket møde i Det Hvide Hus med flere end 12 FN-ambassadører til stede.

Her kaldte han ifølge kilder, der var til stede på mødet, den franske præsident en »pain in the ass«, altså møgirriterende, og omtalte ham som »lav« efter diskussioner om Iran, Syrien og NATO.

Det er endnu uklart, om det Macron-relaterede dokument opført som punkt 1A, som FBI har beslaglagt under ransagningen af ekspræsidents hjem, overhovedet har noget at gøre med den franske præsidents privatliv.

På samme måde er det uvist, om oplysningerne og dokumenterne om den franske præsident stammer fra amerikanske efterretninger – og om de overhovedet er klassificerede.

En talsmand for Trump har ikke ønsket at kommentere sagen.

