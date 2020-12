I takt med at Donald Trumps nederlag i præsidentvalget er blevet klart, er præsidentens desperation vokset.

Det samme er millionerne på Donald Trumps indsamlingskonto. Og det kan vise sig at være en ganske smart finte begået af præsidenten.

Forklaring følger.

Siden det amerikanske præsidentvalg havde fået kåret sin vinder 7. november har Trump-støtter – og andre, der på et tidspunkt har givet Trump-kampagnens deres e-mail – fået bombarderet deres indbakker med beskeder.

På godt en måned er det blevet til flere hundrede e-mails. Mere end ti om dagen.

Temaet er som regel det samme: Trump har været udsat for massiv valgsvindel. Og han vil have dine penge for at bekæmpe fusk i det stjålne amerikanske valg.

Og begge dele har præsidenten haft enorm succes med.

Trumps gentagne og nærmest daglige påstande om den valgsvindel, som der ikke findes beviser for, har efterhånden fået så godt fat i amerikanerne, at op mod 70 procent af republikanere ifølge en undersøgelse tror, at Joe Biden vandt ved hjælp af massiv snyd og fusk.

Sådan ser en e-mail fra Trump-kampagnen med ønske om donation ud. Vis mere Sådan ser en e-mail fra Trump-kampagnen med ønske om donation ud.

Og så har det også betydet, at Donald Trump har fået indsamlet en kolossal mængde penge.

Flere amerikanske medier – blandt andet Washington Post – anslår, at Trump har indsamlet hele 170 millioner dollar med hjælp fra sine grundløse beskyldninger om valgsvindel. Det svarer til mere end en milliard kroner.

De penge går eftersigende til en fond ved navn 'Election Defence Fond', der har til formål at beskytte det amerikanske demokrati mod svindel, som det udpensles i e-mails fra Trump-kampagnen.

'Election Defence Fond' findes dog ikke reelt.

I stedet ryger hovedparten – 75 procent – af de indsamlede dollar, hvoraf hovedparten er småbeløb fra individuelle donorer, til en slags komité eller PAC, som Trump stort set kan bruge efter for godt befindende.

Det resterende beløb går til Det Republikanske Parti.

Den omtalte komité er fra november måned og har navnet Save America. Og pengene derfra kan bruges på rejser, personale, gældsbetaling og andre ting, som er nyttige, hvis man ønsker at stille op som præsidentkandidat eller komme af med gæld fra en fejlslået kampagne.

Og netop derfor kan den vise sig at være en ganske nyttig finte begået af Donald Trump og holdet bag den siddende præsident.

Siden valget har Donald Trump modtaget donationer på et samlet beløb over en milliard kroner. Foto: CARLOS BARRIA Vis mere Siden valget har Donald Trump modtaget donationer på et samlet beløb over en milliard kroner. Foto: CARLOS BARRIA

Med over 100 millioner dollar i baghånden vil Trump dermed have et kæmpe forspring i midler i forhold til eventuelle republikanske modstandere i kampen om at blive partiets præsidentkandidat i 2024.

Og selvom Trump endnu ikke har erkendt at have tabt valget til Joe Biden, så åbnede han tirsdag aften op for, at han kan stille op igen som præsidentkandidat ved næste valg om fire år.

Det store indsamlede beløb møder dog kritik fra en ekspert.

»Små donorer, der giver til Trump, fordi de tror, de er med til at finansiere en 'officiel valg-forsvarsfond' hjælper ham i virkeligheden med at afbetale kampagnens gæld eller understøtte hans post-valg handlinger,« siger Brendan Fischer, der arbejder ved Campaign Legal Center, der arbejder for færre penge i politik, til Washington Post.

»Den gennemsnitlige donor, som giver penge på baggrund af Trumps appel om at 'stoppe valgsvindel', indser formentlig ikke, at de giver penge til at afhjælpe Trumps gæld eller støtte hans komité,« uddyber han.