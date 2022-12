Lyt til artiklen

I løbet af de seneste tre uger har Donald Trump udelukkende opholdt sig et eneste sted.

På det eksklusive resort Mar-a-Lago i Florida, hvor han har boet siden afskeden med Det Hvide Hus for snart to år siden.

»Trumps tilbagetrukkethed bag de udsmykkede vægge har efterladt ham stadig mere isoleret i partiet, mens han prøver at skabe et politisk comeback,« som The Washington Post skriver.

Vælgerne og tilhængerne har således ikke set skyggen af ham, siden han ellers 16. november officielt meddelte, at han igen agter at stille op til det kommende præsidentvalg i 2024.

FILE - Former President Donald Trump announces a third run for president as he speaks at Mar-a-Lago in Palm Beach, Fla., Nov. 15, 2022. A prosecutor on Thursday, Dec. 1, 2022, said Trump 'knew exactly what was going on' with top Trump Organization executives who schemed for years to dodge taxes on company-paid perks. (AP Photo/Rebecca Blackwell, File) Foto: Rebecca Blackwell

»I aften melder jeg mit kandidatur til præsidentposten i USA for at genoprette USAs styrke og storhed,« som Donald Trump sagde i en tale – fra Mar-a-Lago.

Han har ifølge The Washington Post kun forladt hjem for at spille golf. Hvilket er sket på den bane, der er tilknyttet Mar-a-Lago.

Den tidligere præsidents kalender har dog ikke været tom:

Han har holdt tale ved en konference. På Mar-a-Lago.

Han har været vært ved en gallafest. På Mar-a-Lago.

Han har spist en omdiskuteret middag med Kanye West og en kendt højreekstremist. På Mar-a-Lago.

Han har via videooptrædener deltaget i flere møder og fundraisere. Fra Mar-a-Lago.

Han har været med i et tv-interview. Fra Mar-a-Lago.

Imens er kritikken piblet yderligere frem fra egne republikanske rækker mod den fraværende ekspræsident.

Mar-a-Lago set fra oven. Der er mange kvadratmeter for Donald Trump at boltre sig på. Foto: MARCO BELLO

Ikke mindst efter at endnu en Donald Trump-støttet kandidat, Herschel Walker, i denne uge endegyldigt tabte det sidste midtvejsvalgshængeparti i Georgia.

»Det er en formel, der ikke virker. Jeg tror ikke, at vi kan bevæge os frem ved at have som lakmustest, at man skal tale 2020-valget,« som Brian Robinson fra det republikanske partis Georgia-afdeling siger om Donald Trumps insisteren på stadig at have enormt fokus på beskyldningerne om fusk ved seneste præsidentvalg.

Eller som Iowabaserede Bob Vander Plaats siger: »Den tidligere præsident repræsenterer vores største risiko for at tabe i 2024. Selv hans udmelding (om at stille op som præsident, red.) er blevet modtaget, som om det slet ikke er sket. Det er overhovedet ingen 'buzz' i mit netværk.«

Ingen af dem har altså set noget til Donald Trump på de seneste.

Over for The Washington Post lyder det fra ekspræsidentens stab, at det er med fuldt overlæg, at man i stedet har forsøgt at bygge organisationen op som en begyndelse.

Startende så småt i februar vil Donald Trump forlade Mar-a-Lago og møde folket, lyder det i en udtalelse:

»Der er stadig to år til valget, og arrangementer og valgmøder vil få sin tid.«