Den amerikanske præsident vil tirsdag klokken 18.00 dansk tid præsentere en fredsplan for Israel og Palæstina.

USA's præsident, Donald Trump, er klar til at fremlægge en fredsplan for Israel og Palæstina, der "giver god mening for alle".

Det siger præsidenten mandag.

Planen vil blive fremlagt tirsdag middag lokal tid - klokken 18.00 dansk tid.

Trump har mandag fortalt om den snarlige plan, mens han tager imod den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu.

Den amerikanske præsident tilføjer, at også palæstinensere bør kunne lide planen, og at "den er god for dem".

De palæstinensiske ledere har på forhånd afvist den endnu ikke offentliggjorte plan fra Trump. De mener, at USA har mistet sin rolle som mægler i konflikten, fordi Trump tilgodeser Israel.

- Vi beder det internationale samfund om ikke at være en del af den her plan, fordi den strider mod folkeretten, siger den palæstinensiske premierminister, Mohammed Shtayyeh, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Palæstinenserne har ikke villet tale med Trump-administrationen siden 2017, da USA anerkendte Jerusalem som Israels hovedstad.

De mener, at Trumps plan vil være dødsstødet for den tostatsløsning, der i årtier har været central i det internationale diplomati omkring Mellemøsten.

En talsmand for Mahmoud Abbas, der er leder af det palæstinensiske selvstyre, siger, at en fredsaftale ikke kan indføres uden palæstinensisk godkendelse.

Abbas er ikke inviteret med til at drøfte fredsplanen i Det Hvide Hus mandag og tirsdag.

Det er både Benjamin Netanyahu og den israelske oppositionsleder, Benny Gantz, dog.

Israelske medier har bemærket, at det er påfaldende, at Trump har inviteret dem begge til Det Hvide Hus så kort tid inden valget i Israel den 2. marts, hvor Netanyahu skal forsøge at bevare magten.

/ritzau/Reuters