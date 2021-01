Trump springer indsættelsesceremonien for Joe Biden over og holder egen afskedsfest på militærbase.

USA's afgående præsident, Donald Trump, har forladt Det Hvide Hus for sidste gang, inden han senere på dagen bliver afløst på posten af Joe Biden.

Donald Trump har allerede annonceret, at han ikke vil deltage i indsættelsesceremonien for Joe Biden.

Han vil i stedet flyve i helikopter mod Joint Base Andrews, hvor det forventes, at han vil holde en kort afskedsceremoni.

Her ventes det, at han vil holde en tale, inden han flyver videre mod Florida.

Hvem, der deltager i Donald Trumps afskedsfest, er endnu uvist.

Flere af hans tætteste allierede har allerede meldt ud, at de ikke vil deltage.

En kilde tæt på vicepræsident Mike Pence oplyser over for CNN, at Pence tog sin afsked med Donald Trump tirsdag.

Han har dermed ikke været i Det Hvide Hus onsdag og vil heller ikke være at finde på Joint Base Andrews til præsidentens ceremoni.

Donald Trump bryder med årtiers tradition ved at forlade Washington på dagen for magtoverdragelsen, mens han reelt stadig er præsident.

Normalt står den afgående præsident ved den kommende præsidents side ved indsættelsesceremonien for at markere en fredelig magtoverdragelse.

Magtskiftet i USA er dog hidtil langtfra forløbet fredeligt.

Således har Donald Trump siden præsidentvalget 3. november talt om valgfusk i forbindelse med valgnederlaget til Joe Biden.

/ritzau/