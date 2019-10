Én krigsveteran, to censurerede linjer og tre prikker kan blive den amerikanske præsidents undergang.

Da Donald Trumps regering i sidste måned offentliggjorde en udskrift af den vigtige telefonsamtale imellem den amerikanske præsident og hans ukrainske modpart, Volodymyr Zelensky, udelod de mindst to vigtige linjer, der nu blot er markeret med tre mystiske prikker...

Denne nu censurerede del af udskriftet ville, ifølge den dekorerede amerikanske Oberstløjtnant Alexander Vindman, bekræfte, at Donald Trump forsøgte at tvinge Zelensky til at grave noget politisk-ladet snavs frem på Joe Biden, Trumps mest magtfulde modstander ved næste år præsidentvalg.

Hvis ikke den ukrainske præsident gjorde, som Trump ønskede, ville militærhjælp til en værdi af to milliarder kroner angiveligt blive tilbageholdt.

Den dekorerede amerikanske krigshelt, Oberstløjtnant Alexander Vindman mener, at Donald Trump pressede Ukraine til at finde politisk snavs på sin modstander Joe Biden. Foto: MARK WILSON - AFP Vis mere Den dekorerede amerikanske krigshelt, Oberstløjtnant Alexander Vindman mener, at Donald Trump pressede Ukraine til at finde politisk snavs på sin modstander Joe Biden. Foto: MARK WILSON - AFP

Efter det ti timer lange vidneudsagn foran et kongresudvalg, der ønsker at starte en rigsretssag imod Donald Trump, kalder præsidentens tilhængere nu Alexander Vindman for 'en upatriotisk spion'. Trumps demokratiske modstandere kalder modsat Alexander Vindman en 'amerikansk helt'. Og ifølge komitéens demokratiske leder Adam Schift var Vindmans vidneudsagn 'det sidste søm i Trumps politiske kiste'.

Obertsløjtnant Alexander Vindman, der har været udstationeret i krigszonen i både Irak og Afghanistan, er det første vidne, der personligt overværede samtalen 25. juli imellem de to præsidenter.

Allerede dagen efter underrettede den ukrainsk-fødte krigsveteran, der udover engelsk taler flydende ukrainsk og russisk, sine overordnede i forsvarsministeriet.

»Jeg fandt det dybt foruroligende, at en amerikanske præsident ville involvere en fremmed magt i et amerikansk præsidentvalg. Jeg frygtede, at Donald Trump ville underminere vores nationale sikkerhed.«

Her ses Donald Trump til højre for Shrek og Peter Pedal. Foto: FRED PROUSER Vis mere Her ses Donald Trump til højre for Shrek og Peter Pedal. Foto: FRED PROUSER

Donald Trump fra dengang, han stadig var bedst kendt som realitystjerne i programmet 'The Apprentice'. Foto: © Fred Prouser / Reuters Vis mere Donald Trump fra dengang, han stadig var bedst kendt som realitystjerne i programmet 'The Apprentice'. Foto: © Fred Prouser / Reuters

Sådan sagde Alexander Vindman under tirsdagens afhøring. Og nu spår adskillige politiske eksperter, at sandsynligheden for en rigsretssag er blevet langt større.

Således kræver selve rigsretssagen 'kun' almindeligt flertal i Repræsentanternes Hus (halvdelen af den amerikanske kongres), der i dag er har et solidt demokratisk flertal.

Sværere bliver det at få en 'skyldig' kendelse og således afsætte præsidenten.

Denne kendelse træffes nemlig i senatet (den anden halvdel af kongressen), hvor Trumps eget republikanske parti i dag her flertal.

Her tjekker CNN-vært Larry King, om Donald Trumps hår virkelig er hans eget. Foto: ROSE PROUSER - EPA Vis mere Her tjekker CNN-vært Larry King, om Donald Trumps hår virkelig er hans eget. Foto: ROSE PROUSER - EPA

For at finde Donald Trump skyldig i magtmisbrug, skal der i senatet opnås et såkaldt super-flertal. Det vil sige, at to trediedele af de ialt 100 medlemmer skal stemme imod Donald Trump.

I sit hidtidige forsvar af USAs præsident har en advokat fra Det Hvide Hus fastholdt, at telefonsamtalen med Volodymyr Zelensky blot handlede om ukratinske forhold i almindelighed.

Men ifølge det nye vigtige vidne, Alexander Vindman nævnede Trump i den ene af de to nu censurerede linjer Joe Biden ved navn. Og i den anden linje, der ikke blev udeladt af det officielle udskrift, nævner Ukraines præsident Volodymyr Zelensky angiveligt 'Burisma Holdings', firmaet, hvor Bidens søn Hunter Biden i flere år besad en bestyrelsesplads.

'Donald Trump var på udkik efter noget helt specifikt og ulovligt. Og det beviser telefonsamtalen ifølge Vindman,' skriver avisen Washington Post..