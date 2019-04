En længe ventet rapport om mulig russisk indblanding i USA's præsidentvalg i 2016 er blevet offentliggjort.

Den særlige anklager Robert Muellers imødesete rapport om mulig russisk indblanding i det amerikanske præsidentvalg i 2016 er torsdag klokken 17 dansk tid blevet offentliggjort i Kongressen i USA.

Rapporten er over 400 sider lang, og derfor er både amerikanske politikere og medier torsdag ved at danne sig et overblik over den store rapport.

Det står dog klart, at rapporten blandt andet inkluderer skriftlige svar på spørgsmål fra USA's præsident, Donald Trump.

Trump har selv erklæret rapportens indhold for en stor sejr.

