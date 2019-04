- Jeg har ikke læst Mueller-rapporten, selv om jeg virkelig er i min gode ret til det, siger Donald Trump.

USA's præsident, Donald Trump, skriver i et tweet lørdag, at han ikke har læst den særlige anklager Robert Muellers rapport om Ruslands indblanding i valgkampen i 2016.

- Jeg har ikke læst Mueller-rapporten, selv om jeg virkelig er i min gode ret til det, skriver Trump.

Trumps tweet kommer efter, at The New York Times har skrevet, at USA's justitsminister, William Barr, ikke giver et retvisende billede af Mueller-undersøgelsen.

Avisen citerer efterforskere, som har været med i efterforskningen.

Ifølge efterforskerne kan indholdet være mere belastende for præsidenten, end Barr giver udtryk for.

Robert Mueller blev i 2017 udpeget som særlig anklager. Opgaven var at undersøge, om der var et samarbejde mellem Trump-kampagnen og Rusland i valgåret 2016.

Han afsluttede i sidste måned undersøgelsen. Hans rapport på næsten 400 sider blev afleveret til justitsministeriet.

For knap to uger siden offentliggjorde Barr et fire sider langt resumé af rapporten. Her blev det fastslået, at der ikke var noget samarbejde med Rusland.

Det fremgik imidlertid af resuméet, at Mueller lod det være op til justitsministeriet, om der skulle rejses sigtelser mod Trump for at søge at hindre den særlige anklager og FBI's arbejde.

Det afviste Barr og vicejustitsminister Rod Rosenstein i det fire sider lange sammendrag.

/ritzau/Reuters