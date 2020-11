Det går mildest talt ikke ret godt for den amerikanske præsident Donald Trump i de her dage.

Han har, som de fleste nok ved, tabt valget til Joe Biden, og selvom han kæmper videre, går han fra nederlag til nederlag. Og nu er han blevet offer for internettets ofte brutale form for hån.

Det skyldes alt sammen noget så normalt som et skrivebord.

Forklaring (og billeder) følger.

Når en amerikansk præsident arbejder, sker det ofte bag det massive og historiske egetræsbord the resolute desk i Det Ovale Værelse i Det Hvide Hus.

Og det plejer også at være tilfældet med Donald Trump.

Men ikke da han torsdag skulle deltage i en online telekonference med amerikansk militærpersonel.

Her blev Trump i stedet placeret bag et noget mindre bord af træ.

Donald Trump bag et skrivebord i Det Hvide Hus. Netop skrivebordet har betyder stor hån af præsidenten på grund af størrelsen. Foto: ERIN SCOTT Vis mere Donald Trump bag et skrivebord i Det Hvide Hus. Netop skrivebordet har betyder stor hån af præsidenten på grund af størrelsen. Foto: ERIN SCOTT

Og det har fået internettet til på det nærmeste at gå amok og håne præsidenten. For bordet var proportionalt nok en smule for lille til Trump.

Og den får ikke for lidt på Twitter.

En skriver: 'Den, der fortalte ham, at det var en god idé, hader ham' - 116.000 likes.

En anden skriver: 'Når man efterlader sit skrivebord for længe i tørretumbleren' - 28.000 likes.

En tredje skriver: 'Hver dag er der en fra hans organisation, der rent faktisk bytter hans bord ud for et, der en lille smule mindre' - 30.000 likes.

Og så er der manden inden i jedien Luke Skywalker fra Star Wars-universet, Mark Hamill, der høster 54.000 likes på følgende kommentar:

'Måske hvis du opførte dig ordentligt, lod være med at lyve og underminere et retfærdigt valg og begyndte at tænke på, hvad der er godt for landet i stedet for at tude over, hvor uretfærdigt, du bliver behandlet, så ville du blive inviteret til at sidde ved de voksnes bord.'

Og man kunne blive ved.

Bordet, Trump blev sad bag, ser da også en smule underdimensioneret ud i forhold til præsidenten, når man ser på de officielle billeder, som bliver delt flittigt på sociale medier.

Donald Trump i forbindelse med en telekonference med militærpersonel. Præsidenten hånes for det lille skrivebord. Foto: ERIN SCOTT Vis mere Donald Trump i forbindelse med en telekonference med militærpersonel. Præsidenten hånes for det lille skrivebord. Foto: ERIN SCOTT

Som tidligere nævnt er det dog ikke kun på sociale medier, den afgående præsident har problemer for tiden.

Tidligere på måneden tabte han som bekendt præsidentvalget til Joe Biden. Og selvom det indledningsvis så tæt ud, så endte Biden med en ganske komfortabel sejr, når man ser på antallet af stemmer og de altafgørende valgmænd.

Siden har Donald Trump forsøgt at få valgresultatet ændret i en række af de delstater, hvor kampen var tæt. Blandt andet Pennsylvania, Michigan og Georgia.

Alle tre steder har enten embedsmænd, dommere eller folkevalgte sagt fra eller afvist Trump-kampagnens påstande om valgsvindel.

Og måske er presset ved at nå ind til Donald Trump.

Dele af pressen var nemlig inviteret til Trumps seance med militærpersonale, hvor præsidenten i den forbindelse tog spørgsmål.

Og her valgte han at sætte en journalist fra nyhedsbureauet Reuters på plads, da denne spurgte, om Donald Trump vil acceptere og erkende sit nederlag, når valgmændene officielt afgiver deres stemmer 14. december.

»Du skal ikke tale sådan til mig. Du er bare en letvægter. Du skal ikke tale sådan til mig, jeg er USA's præsident. Tal aldrig til USA's præsident på den måde« sagde Trump i klippet, man kan se øverst i artiklen og herunder.

President Trump responds to @Reuters journalist @JeffMason1, who asked about conceding the election pic.twitter.com/zbJja2EDKo — Reuters (@Reuters) November 27, 2020

Fredag fik præsidenten nok et nederlag, da en appeldomstol i Philadelphia afviste præsidentens seneste forsøg på at få omstødt valgresultatet. Sagen kan ende ved Højesteret, hvis Trump ønsker at tage den videre.