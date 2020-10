Der har været mange mærkværdige øjeblikke på Donald Trumps Twitter-profil.

Men det virker til at være gået ekstra amok de seneste dage, mener ekspert. Og nu har et hånende opslag fra præsidenten for alvor stjålet fokus.

Opslaget kom natten til onsdag dansk tid. Det var uden egentlig tekst.

Bare et billede, der har været en tur gennem Photoshop.

Eller måske Paint, hvis man skal bedømme kvaliteten af redigeringsarbejdet.

Men det fjerner ikke det faktum, at billedet er voldsomt kontroversielt.

På det ser man en gruppe meget gamle personer siddende sammen i et rum. Alle i kørestol.

Et enkelt ansigt er byttet ud med det af Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden.

Teksten til billedet er 'Joe Biden for president' med et rødt kryds over 'p'et i president, så ordet bliver til 'resident' – på dansk 'beboer'.

Tydeligvis en reference til, at Joe Biden er 77 år gammel og dermed potentielt den ældste person nogensinde til at indtage Det Hvide Hus for første gang.

74-årige Trump mener altså, at 77-årige Joe Biden burde være beboer på et plejehjem og ikke flytte ind i Det Hvide Hus.

Få timer efter billedet blev lagt op, har det fået hundredtusindvis af både likes og retweets.

'Biden for president'-opslaget fra Donald Trump. Vis mere 'Biden for president'-opslaget fra Donald Trump.

Enorme tal selv for Donald Trump.

»Trump prøver stadig at tegne et billede af Biden som både fysisk og mentalt uegnet som præsident. Men han har ikke for alvor haft succes med det,« siger Anders Agner, chefredaktør på Kongressen.com, til B.T.

»De sidste mange uger har det hele handlet om Trumps helbred og coronasygdom, og det irriterer Trump grænseløst. Derfor går han til angreb på den måde. Og det er bare seneste eksempel i en lang række. Og der kommer mere. Trump er bagud, så han kommer til at kaste med meget mere mudder de næste uger inden valget. Det bliver brutalt,« siger han.

Enorme tal er i dette tilfælde også lig med enorme reaktioner, når det gælder sociale medier.

Og man skal ikke lede længe, før man finder folk, der er voldsomt indignerede over Donald Trumps opslag.

Well this is embarrassing pic.twitter.com/yp8QGlBgP1 — Trumpy Trumpy (parody) (@outofcontroljb) October 14, 2020

Blandt andet har en ganske populær Trump-parodi-konto fået nogle tusinde likes på at svare med små klip af præsidenten, som ser gangbesværet ud.

En anden profil svarer med et billede af en indsat i et amerikansk fængsel med samme tekst, som den Trump har benyttet sig af. Bare med navnet udskiftet, så der står 'Trump for president' med p'et streget over.

En tredje har valgt at dele det oprindelige billede fra plejehjemmet, der er i Morristown, New Jersey. Personen har også valgt at give fotokredit til Getty Image, som ejer billedet.

https://t.co/EVneeAVnPx pic.twitter.com/cKgcYsTm4K — ProTip: Right Matters (@alt_localgov) October 14, 2020

Det er langtfra første gang, Donald Trump har forsøgt at bruge Joe Bidens alder mod ham.

Det har man erkendt fra Trump-kampagnens side for længe siden.

Her har man forsøgt at tegne et billede af en oldgammel Biden, der er senil og nærmest ikke kan huske, hvor han selv er.

»Hver gang Joe Biden taler, kommer der spørgsmål om, om han er parat til at indtage præsidentposten. Det har vælgerne allerede opfanget, og det vil fortsætte, så længe Joe Biden taler,« sagde Jason Miller, der er strateg på Trumps genvalgskampagne, i sommer til NBC News.

I det hele taget har Donald Trump været voldsomt aggressiv på Twitter efter sin coronasygdom, hvor præsidenten havde været mindre aktiv end normalt.

Blandt andet fik tre af de største delstater i USA en ordentlig sviner for bare et par dage siden.

Det gjaldt Californien, New York og Illinois, alle demokratiske stater.

De to første fik at vide, at de »er på vej i helvede«, mens beboerne i Illinois, hvor Chicago er største by, fik skudsmålet, at delstaten »ikke har nogen steder at gå hen«. »Sørgeligt, ikke sandt?« skrev Trump.

Donald Trump med en gevaldig sviner til tre store, Demokratiske delstater i USA. Vis mere Donald Trump med en gevaldig sviner til tre store, Demokratiske delstater i USA.

»Trump har været meget aggressiv, siden han fik sin positive coronatest. Han skal få det til at handle om noget andet end de dårlige målinger og sin sygdom. Og her er Twitter et nyttigt værktøj for ham,« siger Anders Agner.

Selv om det står skidt til for Donald Trump, vil Anders Agner ikke sige, at Biden vinder valget 3. november.

»Der er ikke nogen tvivl om, at Trump er bagud i meningsmålingerne. Men intet er afgjort i svingstaterne. Og vi ved heller ikke, hvor høj stemmeprocenten bliver. Mange stemmer er godt for Biden. Men det er en stor ubekendt,« siger han.