»Jeg blev chokeret,« siger den svenske klimaaktivist Greta Thunberg om sit rendezvous med Donald Trump.

Det iskolde blik, hun sendte den amerikanske præsident, da han mandag ankom til FN's klimatopmøde, er siden gået verden rundt på de sociale medier.

Mandag aften gæstede hun talkshowet 'Skavlan' på den svenske tv-station SVT og fortalte om øjeblikket med præsidenten.

»Sikkerhedsvagterne sagde, at vi skulle gå til siden. Jeg undrede mig over, hvad der skete, og så dukkede han op. Jeg blev chokeret,« fortæller hun til Skavlan.

Cameraman did well here - Greta Thunberg & Trump pic.twitter.com/lnt39OvYhO — Justin Stevens (@_JustinStevens_) September 23, 2019

Siden Greta Thunberg mandag eftermiddag gav følelserne frit løb, da hun talte klimaets sag foran verdens ledere, er klip fra hendes dundertale blevet flittigt delt på de sociale medier.

»I har stjålet min barndom. Hvor vover I?« lød det blandt andet vredt fra den verdensberømte svenske teenager.

Langt fra alle er dog enige i hendes konklusioner om klodens tilstand, og de langer kraftigt ud efter den unge svensker på nettet.

En af hendes hårdeste kritikere var selveste Trump, som lagde et klip af Thunbergs harmdirrende tale op på sin twitter-profil med den sarkastiske kommentar:

'Hun virker som en meget glad ung pige, som ser frem mod en lys og skøn fremtid.'

Men selv ikke mobning fra verdens mægtigste mand slår den spinkle svenske pige med den karakteristiske fletning ud. Som et modsvar ændrede hun ifølge Reuters sent mandag sin twitter-profil til at omfatte beskrivelsen om sig selv:

'En meget glad ung pige, som ser frem mod en lys og skøn fremtid.'

I interviewet med Skavlan forklarer Greta Thunberg, at hun forstår Trumps sarkasme.

16-year-old Swedish Climate activist Greta Thunberg speaks at the 2019 United Nations Climate Action Summit at U.N. headquarters in New York City, New York, U.S., September 23, 2019. REUTERS/Carlo Allegri TPX IMAGES OF THE DAY Foto: Carlo Allegri Vis mere 16-year-old Swedish Climate activist Greta Thunberg speaks at the 2019 United Nations Climate Action Summit at U.N. headquarters in New York City, New York, U.S., September 23, 2019. REUTERS/Carlo Allegri TPX IMAGES OF THE DAY Foto: Carlo Allegri

»Du kan tolke det på mange forskellige måder, men jeg vidste, at han sikkert ville skrive noget om mig, men det virker ikke som om, det spiller nogen rolle overhovedet,« siger hun i programmet.

Efter hendes tale måtte tv-stationen Fox News give hende en officiel undskyldning, fordi en politisk kommentator kaldte hende for ‘mentalt syg’. Greta Thunberg er diagnosticeret med Aspergers, men det er ikke en diagnose, der betyder noget for hendes evner til at kæmpe for klimaet og mobilisere millioner.

Hun har inspireret tusindvis af unge til klimademonstrationer over store dele af verden.

Hun er blandt favoritterne til at modtage Nobels fredspris i næste måned.