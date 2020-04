Et lille fald i daglige antal dødsfald i hårdt ramte New York giver USA's præsident håb for coronaudviklingen.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, udtrykker håb om, at USA ser en "udjævning" af spredningen af coronavirusset i landets hotspots.

Det melder præsidenten på sin daglige pressebriefing natten til mandag dansk tid.

New York, der er en af de hårdest ramte stater i USA, rapporterede søndag om et fald i det daglige antal dødsfald for første gang i en uge.

- Det er måske et godt tegn, siger Trump om faldet fra 630 til 594 dødsfald.

På Trumps forrige pressemøde natten til søndag dansk tid advarede han om, at virusset vil toppe i USA de kommende dage. Alligevel giver den nye udvikling præsidenten et "glimt af håb".

- Vi begynder at se lyset for enden af tunnelen. Forhåbentlig i den ikke alt for fjerne fremtid vil vi være stolte at det arbejde, vi alle har gjort, siger han på pressemødet natten til mandag.

Flere end 335.000 personer i USA er testet positiv for coronavirus. På pressemødet siger Trump, at flere end 1,67 millioner amerikanerne er blevet testet.

- Det er langt flere, end andre lande har været i stand til, siger Trump.

Trump har tidligere åbnet for muligheden for at bruge medicintypen hydroxyklorokin mod coronavirusset. Dette bliver gentaget på pressemødet.

Samtidig peger han på, at antibiotikaen erytromycin også bør undersøges som middel.

- Det ville være en skam, hvis vi ikke vender disse medicintyper tidligt, hvis det viser sig, at de er hjælpsomme, siger præsidenten.

Adspurgt hvorfor han bliver ved med at pege på hydroxyklorokin, der normalt bliver brugt mod malaria, uden videnskabelig opbakning, siger Trump:

- Hvad har vi at miste? Vi har ikke tid til at tage et par år med testforsøg.

Indtil videre har over 9500 coronapatienter i USA mistet livet.

Medicinske eksperter i Det Hvide Hus har sagt at mellem 100.000 og 240.000 amerikanere kan dø i pandemien.

/ritzau/Reuters