Donald Trumps kampagnechef, Brad Parscale, får skylden for weekendens fiasko-rally i Tulsa, Oklahoma.

Højt at flyve, dybt at falde.

Så kort kan Brad Parscales karriere i USAs politiske top beskrives.

»Brad Parscale begik én af de største og mest elementære fejl i politik. Han 'over-lovede' og 'under-leverede'. Du skal altid gøre det modsatte, nemlig 'under-love' og over-levere'.«

Donald Trump taler til en halvtom sal i Tulsa, Oklahoma. Foto: NICHOLAS KAMM - AFP

Sådan siger den forhenværende republikanske partileder Michael Steele til tv-stationen MSNBC.

Det var således Brad Parscale, der i sidste uge var med til at skrue forventningerne helt op i det røde felt forud for præsident Donald Trumps vælgermøde i Tulsa, Oklahoma.

»Over én million Trump-fans har søgt om billet. Der bliver ikke én tom stol. Mindst 19.000 tilskuere indenfor og mindst 40.000 udenfor. De kommer allesammen for se USAs nuværende og næste præsident, Donald Trump.«

Sådan udtalte 44-årige Brad Parscale i dagene op til vælgermødet, der efter en dags udsættelse blev afviklet lørdag.

Brad Parscale. Foto: SAUL LOEB

Men virkeligheden blev en helt anden – ja, nærmest det stik modsatte.

Først forsvandt den ene million billetansøgere fra internettet – som dug for solen. I stedet for de forventede 19.000 Trump-tilskuere i BOK Center i Tulsa dukkede kun 6.200 op (ifølge brandvæsnet). Og de 40.000 fans, der skulle nyde præsidentens brandtale i den såkaldte 'over-flow'-area (for alle dem, der ikke fik plads indendørs), blev reduceret til nul.

»Præsidentens comeback-rally blev en fiasko af uanede dimensioner,« lød det mandag morgen i National Public Radio – USAs største radiostation.

Og noget tyder på, at præsidenten er enig ... og derfor vred.

I stedet for 19.000 mødte kun 6.200 op til Trump-rally i Tulsa, Oklahoma. Foto: LEAH MILLIS - Reuters

'Når Donald Trump bliver vred, så skal der findes syndebukke. Og denne gang hedder syndebukken Brad Parscale,' skrev New York Times søndag.

Men i modsætning til en lang stribe forsvarsministre, personlige rådgivere og sikkerhedschefer, så kan Trump ikke bare fyre det 44-årige computergeni, der startede sit forhold til Trump-familien som rådgiver for sønnen Eric.

Det var nemlig Brad Parscale, der i 2015 og 2016 forvandlede Trumps lidt forvirrede kampagne til det rene vælgerguld. Og det var ligeledes Brad Parscale, der i månederne før coronakrisen var godt i gang med præsidentens genvalgskampagne.

Men i forrige uge skete det uventede. Brad Parscale og hans hær af computereksperter blev tilsyneladende taget ved næsen af teenagere og TikTok-fans fordelt over hele verden.

Halvt i protest og halvt af kedsomhed startede amerikanske og engelske TikTok-brugere således (ifølge CNN) en kampagne, hvor de opfordrede andre til at boykotte Trumps gigatiske genvalgsfest i Tulsa.

Dét gjorde de hver især ved at bestille billetter og udfylde ansøgningsskemaer til Trumps 'Keep America Great'-rally i Tulsa, Oklahoma – uden at have planer om at deltage.

Trump-kampagnen hoppede i med samlede ben. Og vildt imponeret over den store interesse meldte de om udsolgt og begyndte over for pressen at prale med 'succesen'.

Samtidig forsøgte rigtige Trump-fans måske at få billet. Men takket være TikTok-kampagnen var der nu 'udsolgt'. Og grunden var lagt til en solid fiasko.

Der var også moddemonstrationer i Oklahoma. Foto: LAWRENCE BRYANT - Reuters

Hverken Donald Trump eller Brad Parscale vil (ifølge Washington Post) i dag indrømme, at de blev taget ved næsen af alverdens teenagere.

Trump-kampagnen fastholder således, at det var de 'venstreorienterede medier' og de 'ekstremistiske moddemonstranter', der skræmte præsidentens fans væk.

Men uanset hvad årsagen er, så har den tilsyneladende manglende interesse sat sit præg på Trump-kampagnen.

Således er flere planlagte vælgermøder lagt på is. Og Trump-kalenderen er p.t. tom.