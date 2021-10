Budskabet denne uge i forbindelse med Donald Trumps invitation til TRUTH Social, et nyt socialt medie, der lanceres i begyndelsen af 2022, er ikke til at tage fejl af.

»Alle spørger mig, hvorfor ingen står op mod Big Tech? Det gør vi nu,« skrev Trump via sin mediegruppe TMTG onsdag.

Big Tech er blandt andet Facebook og Twitter, der efter stormen på kongressen i januar bandlyste Trump fra deres platforme. I Trumps terminologi er Big Tech bare del af den liberale elites ulovlige greb om USA.

Er Donald Trump på vej mod det store politiske comeback? Foto: GAELEN MORSE

Trump fastholder den usande fortælling om, at han blev berøvet præsidentposten, og der er klare, revolutionære elementer over Trumps inderkreds handlen den sidste tid.

Han har blandt andet instrueret sine nære rådgivere i iskoldt at overhøre det udvalg i kongressen, der lige nu undersøger stormen på kongressen i januar.

Repræsentanternes Hus stemte natten til fredag for, at Trumps tidligere chefstrateg Steve Bannon skal retsforfølges for at være udeblevet fra en stævning til høringen.

Steve Bannon risikerer fængselsstraf for at udeblive. Men en retssag vil tage tid, og mange af Trumps tilhængere labber oprøret mod eliten i Washington i sig.

Trumps nye sociale medie, TRUTH Social Foto: CHRIS DELMAS

Meget tyder på, at Donald Trump stiler mod et storslået comeback. Bookmakerne giver Joe Biden og Donald Trump cirka lige gode chancer for at blive præsident i 2024, og det vel at mærke, før Trump overhovedet har ladet forstå, at han vil stille op.

Joe Biden har da også ufrivilligt gjort, hvad han kunne, for at Trump kan vælte ham af pinden.

Bidens tilbagetrækning fra Afghanistan blev kritiseret vidt og bredt – og ikke bare af den amerikanske højrefløj. Også USAs nære allierede undrede sig over Bidens strategi, der som bekendt førte til Kabuls pludselige fald og Talebans magtovertagelse.

Joe Biden gik til valg på i modsætning til Donald Trump at have et fremragende overblik over amerikansk udenrigspolitik. Men hans handlinger, som præsident har ikke imponeret. Hans approval rating ligger på omkring 43 procent – et fald på ti procent på bare ni måneder.

U.S. President Joe Biden takes a sip of water during a town hall about his infrastructure investment proposals with CNN's Anderson Cooper at the Baltimore Center Stage Pearlstone Theater in Baltimore, Maryland, U.S. October 21, 2021. REUTERS/Jonathan Ernst Foto: JONATHAN ERNST

Også på andre afgørende områder står Biden svagt. Donald Trump spåede kaos ved USAs grænser, hvis Joe Biden blev præsident, og han har fået delvis ret. Titusindvis af mellem- og sydamerikanere er strømmet til grænserne mod syd, i håb om at en mere venligsindet ledelse i USA vil tillade dem adgang til det forjættede land.

Det har efterladt Biden med et svært valg om enten at skuffe de vælgere, der ønskede et mere humanistisk syn på immigration, ved at effektuere en hård nedlukning, eller at servere Trump håneretten på et sølvfad. Biden har valgt en politik, der er hverken eller, og det er ikke faldet i god jord nogen steder.

Biden lovede også at få sat en stopper for covid-epidemien. Selvom det først gik godt med vaccinationer, så er de nu mange steder gået i stå, og smitten er hastigt stigende i mange områder af USA. Biden nåede ovenikøbet at erklære pandemien for overvundet undervejs, og det pynter heller ikke.

Endelig så har forsynings og energikrisen også ramt USA med hastigt stigende priser på benzin og varme og mangel på særlige varegrupper i butikkerne. Denne krise er ikke Joe Bidens skyld, men den forpurrer hans store plan op at kickstarte den amerikanske økonomi med gigantiske, økonomiske hjælpepakker.

Alt i alt så har Biden massiv modvind på cykelstien, og han har i den grad brug for det modsatte.

Derfor er der lagt op til, at 2022 bliver Donald Trumps store comeback. Det liberale USA virker fortsat handlingslammede i forhold til at handle over for en politiker, der fuldstændigt overhører vanlige konventioner og sund fornuft.

Efter fire kaotiske år ved magten og et endnu mere kaotisk efterspil efter hans uerkendte valgnederlag kan det virke næsten ufatteligt, at amerikanske vælgere skulle kunne ønske Trump tilbage i Det Hvide Hus. Men lige nu bærer vinden ved Gud den vej.