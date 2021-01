Flygter Trump-klanen til Florida, når Donald Trumps tid i Det Ovale Værelse er forbi?

Det spekulerer de amerikanske medier i, fordi flere medlemmer af familien tilsyneladende har fået flyttetanker i takt med, at Trumps embedsperiode rinder ud.

Præsidentens datter Ivanka Trump og hendes mand har allerede købt en luksusvilla dernede.

Og præsidentparret flytter angiveligt residensen til resortet Mar-a-Largo i Palm Beach efter Joe Bidens indsættelse i næste uge.

Donald Trump Junior planlægger angiveligt at følge sin søster Ivanka Trump til Florida, når deres fars embedsperiode er forbi. (Arkivfoto) Foto: MANDEL NGAN

Nu planlægger Trumps ældste søn, Donald Trump jr., og hans kæreste efter alt at dømme at følge efter.

Så det lader til, at det meste af Trump-dynastiet flytter til Florida, når familien forlader Det Hvide Hus i næste uge.

I hvert fald skriver avisen New York Post, at Donald Trump jr. og hans kæreste, Kimberly Guilfoyle, har planer om at følge Ivanka Trump og hendes mand, Jared Kushner, til solskinsstaten.

Trumps yndlingsdatter og hendes familie købte før jul en bolig i Palm Beach til 30 millioner dollar, skrev avisen i december.

Familien Trump fotograferet under valgkampen sidste år. (Arkivfoto) Foto: JIM LO SCALZO

Nu skriver New York Post, at Donald Trump jr. overvejer noget lignende, fordi han har skullet frygte at flytte tilbage til New York.

»De kan på ingen måde blive i New York. De vil blive tortureret på gaderne,« siger en kilde tæt på familien til New York Post.

Trumps ældste søn kigger angiveligt på hus i Jupiter i Palm Beach-området.

Er der hold i rygterne, vil det give god mening. Det er nemlig i Jupiter, at hans ekskone, Venessa Trump, bor med deres fem børn.

Even more Trump family members are reportedly moving to Florida https://t.co/JyWbYbkZZD — Business Insider (@businessinsider) January 13, 2021

Donald Junior har ikke været en del af sin fars team i Det Hvide Hus, så han har de seneste fire år boet skiftevis i Palm Beach og i New York.

»De kigger efter et meget sikkert, trygt og beskyttet lokalsamfund med ligesindede konservative. De vil på ingen måde føle sig velkomne i New York,« siger en kilde til New York Post.

Også Trumps yngste datter, 27-årige Tiffany Trump, kigger efter sigende efter bolig i Florida, skriver mediet Page Six og Business Insider.

Allerede før jul var der rygter om, at Melania Trump var i fuld gang med at forberede flytningen fra Det Hvide Hus til henholdsvis New York og Florida.

Trump-parret fotograferet under valgkampen. Foto: JONATHAN ERNST

Kilder tæt på førstedamen oplyste til tv-stationen CNN, at Melania Trump – mens hendes mand indædt kæmpede for at beholde magten i Washington – allerede havde besluttet, hvilket indbo der skulle sendes til Trumps resort Mar-a-Lago i Palm Beach i Florida, og hvad der skulle hjem til Trump Tower i New York.

Kilden mente også at vide, at Melania Trump diskret havde undersøgt muligheden for at etablere et kontor i Florida, ligesom hun har kigget efter en ny skole til parrets fælles søn, 14-årige Barron.

Naboerne til Mar-a-Lago er ikke vilde med udsigterne til, at Trump-parret slår sig permanent ned i Palm Beach.

De er trætte af det postyr med afspærringer, politi og sikkerhedsfolk, der følger med præsidenten, når han er på den eksklusive halvø.

Donald Trump resort Mar-a-Largo i Florida. (Arkivfoto) Foto: JOE RAEDLE

Derfor har de forsøgt at forhindre ham i at tage permanent ophold på resortet. I et brev til bystyret og den siddende præsident gør de opmærksom på, at Trump ikke har juridisk ret til at bo på stedet.

I begyndelsen af 90'erne fik han nemlig myndighedernes tilladelse til at lave en eksklusiv klub for sine rige venner og forretningsforbindelse under forudsætning af, at han aldrig selv ville bosætte sig på stedet.