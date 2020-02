»Stakkels Mini-Mike. Han klarede sig vist ikke så godt.«

Sådan opsummerede Donald Trump sin ærkefjende Michael Bloombergs aften på debatscenen sammen med fem andre demokratiske præsidentkandidater.

I den direkte tv-transmitterede debat, der blev afholdt i Las Vegas, Nevada, gik både Bernie Sanders, Elizabeth Warren og Pete Buttigieg efter Bloombergs strube. Og foran endnu et titusindtalligt rally-publikum i Phoenix, Arizona skjulte præsident Donald Trump ikke, at hans medlidenhed med Bloomberg kunne ligge på et meget lille sted.

»Han får nogen på hatten. Han har vist brugt 500 millioner dollar på sin kampagne. Og hvor ligger han? På tredje pladsen med 15 procent af stemmerne. Min far lærte mig altid, at hvis du kan opnå et bedre resultat og samtidig bruge færre penge, så er det vejen frem,« sagde Donald Trump.

Og blandt publikum i Phoenix ville jublen ingen ende tage.

»Ved I hvad? Jeg er fuldstændig ligeglad, med hvad de gør. Vi vinder jo alligevel,« sagde Donald Trump til sit euforiske publikum, der tydeligvis deler præsidentens spådom.

Donald Trump gik på scenen i Phoenix godt tyve minutter efter, den demokratiske debat i Nevada var begyndt.

Det var første gang, Michael Bloomberg stod ansigt til ansigt med sine konkurrenter, der alle håber, at kunne vælte Donald Trump af pinden, når præsidentvalget finder sted 3. november.

Trump har tydeligt tag i sine tilhængere. Foto: JIM WATSON Vis mere Trump har tydeligt tag i sine tilhængere. Foto: JIM WATSON

»Spørgsmålet er, om sådan én som dig overhovedet burde eksistere,« sagde Bernie Sanders, der netop nu fører i meningsmålingerne i kampen om at blive demokraternes præsidentkandidat med omkring 30 procent af stemmerne.

Med 'sådan én som dig' mener den selvudnævnte 'demokratiske socialist' Sanders en dollar-milliardær som Bloomberg.

I meningsmålingerne ligger Donald trump fortsat lunt i svinget. Og hver gang demokraterne tiltrækker medieopmærksomhed, sørger Donald Trump for ikke at være alt for langt væk. Således blev onsdagens valgrally afholdt blot fire timers kørsel fra Las Vegas.

Og aftenen før demokraternes primærvalg (caucus) i Nevada, fyrer Trump fredag aften op under gryden med et kæmpe vælger-rally i selve Las Vegas.