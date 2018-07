Præsident Donald Trump ønsker Andrés Manuel López Obrador tillykke med sejren ved præsidentvalget i Mexico.

Mexico City. USA's præsident, Donald Trump, lykønsker den venstreorienterede Andrés Manuel López Obrador med sejren ved det mexicanske præsidentvalg.

- Tillykke til Andrés Manuel López Obrador med at blive den næste præsident i Mexico. Jeg ser meget frem til at arbejde sammen med ham.

- Der er meget, der skal gøres, som vil gavne både USA og Mexico, skriver Trump på Twitter tidligt mandag morgen dansk tid.

Lykønskningen fra Trump kommer, før de officielle resultater fra søndagens valg er offentliggjort.

En valgstedsmåling peger imidlertid på en overbevisende sejr til den 64-årige tidligere borgmester i Mexico City.

En valgstedsmåling fra analyseinstituttet Parametria giver således Andrés Manuel López Obrador mellem 53 og 59 procent af stemmerne ved søndagens valg. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Begge hans nærmeste rivaler har også allerede erkendt deres nederlag.

José Antonio Meade, der stiller op for regeringspartiet Partido Revolucionario Institucional (PRI), ønsker således Andrés Manuel López Obrador held og lykke og siger, at han nu bærer ansvaret for den næste regering.

Imens siger den 39-årige konservative Ricardo Anaya Cortés fra midterkoalitionen Partido Acción Nacional (PAN), at han har ringet til Andrés Manuel López Obrador og lykønsket ham.

- Jeg erkender hans sejr og ønsker ham tillykke. Jeg ønsker ham den største succes for Mexicos skyld, siger Ricardo Anaya Cortés ifølge nyhedsbureauet AFP.

Andrés Manuel López Obrador ventes at ville føre en hård linje over for Donald Trump, der vil bremse strømmen af migranter til USA ved at bygge en grænsemur til Mexico.

/ritzau/