Præsident Donald Trump udpeger Jeff Sessions stabschef til midlertidig justitsminister.

USA's justitsminister, Jeff Sessions, meddeler i et brev til præsident Donald Trump, at han træder tilbage.

Trump oplyser, at han har udpeget Sessions stabschef, Matthew Whitaker, som fungerende justitsminister.

- På din anmodning så indgiver jeg min afskedsbegæring, skriver Sessions i brevet til Trump.

Det understreger, at der er tale om en fyring på gråt papir.

Trump har været rasende på Sessions, der sidste år erklærede sig inhabil i Rusland-undersøgelsen mod Trump-kampagnen i valgåret 2016.

Han mente, at Sessions skulle have blokeret for den særlige anklager Robert Mueller, som er stillet i spidsen for undersøgelsen.

Da Sessions i starten af 2017 blev afhørt i Senatet inden hans godkendelse som justitsminister, blev han spurgt, om han under valgkampen havde haft kontakt med folk fra den russiske regering. Det benægtede han.

Senere kom det frem, at han havde haft to møder med den russiske ambassadør i USA.

Det fik ham til at erklære sig inhabil i sagen. I stedet overdrog han ansvaret for at udpege Mueller til vicejustitsminister Rod Rosenstein.

Trump mente, at Sessions aldrig skulle have erklæret sig inhabil. Han har siden mange gange omtalt Sessions som uduelig.

Sessions, der kommer fra den meget konservative stat Alabama, var den republikanske toppolitiker, som først erklærede sin støtte til Trump, da han i 2016 var republikansk præsidentkandidat. Han blev anset som en af Trumps mest loyale støtter.

/ritzau/AP