Vreden i USA skyldes mediernes falske og upræcise nyheder, mener Trump. Se dig i spejlet, svarer eks-CIA-chef.

Washington. Mens amerikansk politi torsdag har fundet flere mistænkelige pakker, der er sendt til kritikere af USA's præsident, Donald Trump, giver Trump selv medierne skylden for den stigende vrede og hadske politiske retorik i USA.

- En meget stor del af den vrede, vi ser i vores samfund i dag, er forårsaget af de bevidst falske og upræcise nyheder fra mainstreammedierne, som jeg henviser til som falske nyheder, skriver præsidenten på det sociale medie Twitter.

- Det er blevet så slemt og så hadefuldt, at det er udenfor beskrivelse. Mainstreammedierne må tage sig sammen HURTIGT, skriver Trump.

Trump har torsdag ikke direkte kommenteret de seneste nyheder om mistænkelige pakker, der er sendt til tidligere vicepræsident Joe Biden og Hollywood-stjernen Robert De Niro.

I stedet skriver præsidenten to tweets for at kritisere en artikel i New York Times om påstået kinesisk aflytning af ham.

Ingen af de ni pakker indeholdende formodede bomber, der er sendt til blandt andre de tidligere demokratiske præsidenter Bill Clinton og Barack Obama, er eksploderet, og ingen er kommet til skade.

Tidligere CIA-direktør John Brennan, som en af de mistænkelige pakker var adresseret til, svarer torsdag Trump igen.

- Lad være med at rette skylden mod andre. Se dig i spejlet. Din opildnende retorik, fornærmelser, løgne og opfordring til fysisk vold er uværdigt, skriver Brennan på Twitter.

De personer, der skulle have modtaget pakkerne, er nogle af dem, der hyppigst bliver kritiseret af Trump. Blandt andre hans tidligere modstander ved præsidentvalget i 2016, Hillary Clinton.

Trump angriber stadig med jævne mellemrum Clinton ved sine valgmøder, mens hans tilhængere stemmer i med slagordet "bur hende inde".

Præsidenten er torsdag blevet briefet om de seneste fund af mistænkelige pakker, siger hans talskvinde, Sarah Sanders.

Hun siger i en kommentar torsdag, at antydningen af, at præsidenten har noget ansvar for de mistænkelige pakker, der er sendt til hans politiske modstandere, er "skammelig".

/ritzau/Reuters