Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»De græd. De sagde: 'Undskyld.'«

Donald Trump underdrev ikke dramatikken forud for sin anholdelse i sidste uge, hvor han blandt andet forsøgte at få tilhængere til at møde op og protestere og tage 'vores nation tilbage.'

Og i sit første interview siden retsmødet i New York 4. april underspillede den tidligere præsident da heller ikke de usædvanlige omstændigheder. Her fortalte Trump, at de ansatte i retsbygningen græd, da han ankom.

»Da jeg gik ind i retsbygningen, som i en vis forstand også er et fængsel, så tjekkede de mig ind, og jeg siger dig, at folk græd,« fortalte ekspræsidenten til Fox-værten Tucker Carlson.

Donald Trump fotograferet, da han ankom til retten i sidste uge. Foto: ED JONES Vis mere Donald Trump fotograferet, da han ankom til retten i sidste uge. Foto: ED JONES

»Folk, som arbejdede der. Arbejder der professionelt, som ikke har noget problem med at fængsle mordere, og de ser alle (slags mennesker, red.). Det er et hårdt, hårdt sted, og de græd. De sagde: 'Undskyld,'« sagde Donald Trump.

Retsmødet var historisk: Donald Trump er den første tidligere amerikanske præsident, der er blevet anklaget i en straffesag.

Ved retsmødet blev Trump tiltalt for 34 forskellige punkter i sagen om de påstående tys-tys-penge til pornoskuespilleren Stormy Daniels. Blandt andet forfalskning af forretningsdokumenter.

Anklager, som han selv pure afviser.

Trump's first interview since his arraignment. Tonight at 8PM ET on Fox News. pic.twitter.com/C3kKkboTXw — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) April 11, 2023

»Det var en skrækkelig ting, for jeg har intet gjort forkert. Absolut intet,« understregede Trump i interviewet.

Tucker Carlson bad også Trump forholde sig til de meldinger, der tirsdag kom fra den siddende præsident Joe Bidens lejr om, hvorvidt han stiller op igen eller ej.

Udtalelser som blev tolket i retning af, at Biden er klar til at tage en anden valgperiode.

Donald Trump levner dog ikke Biden mange chancer, at hæftede sig ved, at Biden var meget lang tid om at svare på et forholdsvist simpelt spørgsmål.

Donald Trump under sidste uges retsmøde. Foto: STEVEN HIRSCH Vis mere Donald Trump under sidste uges retsmøde. Foto: STEVEN HIRSCH

»Hør. Jeg ser ham, lige som du gør, og jeg synes næsten, det er utilstedeligt for mig at sige det, men jeg kan ikke se, hvordan det er muligt.«

»Der er noget galt.«

»Jeg mener ikke, at han er i stand til det.«

Interviewet blev sendt på Fox News tirsdag aften amerikansk tid.