Det var ikke kun demokrater over hele USA, som fulgte med i den uhyre vigtige 'super tirsdag', hvor Demokraterne holdt primervalg i hele 14 delstater.

Også præsident Donald Trump var en ivrig iagttager - og han holdt sig bestemt ikke tilbage med at levere bredsider til flere af sine modstandere undervejs.

Mens Elizabeth Warren, Joe Biden, Michael Bloomberg og Bernie Sanders kæmpede om hver eneste stemme i håbet om at blive Demokraternes udfordrer ved præsidentvvalget i november, skød Donald Trump med skarpt på sin foretrukne medieplatform - Twitter.

Det gik især ud over Elizabeth Warren og Michael Bloomberg.

Michael Bloomberg har trukket sig fra kampen om at blive Demokraternes præsidentkandidat. Foto: JOE RAEDLE Vis mere Michael Bloomberg har trukket sig fra kampen om at blive Demokraternes præsidentkandidat. Foto: JOE RAEDLE

Mangemilliardæren Bloomberg trak sig onsdag eftermiddag dansk tid fra kampen om at blive sit partis præsidentkandidat.

Det fik Donald Trump til at håne sin tidligere ven - og nuværende rival.

»Lille Mike Bloomberg (han er kun en anelse lavere end gennemsnittet, red.) 'trak sig' fra kampen om at blive præsident. Jeg kunne have fortalt ham for længe siden, at han ikke har det, der skal til. Han kunne have sparet en milliard dollar, når alt er medregnet. Nu vil han øse penge i 'Søvnige' Joes (Joe Biden, red.) kampagne i det håb, at han ikke vil tabe ansigt. Det vil ikke hjælpe!,« skriver Donald Trump på Twitter.

Det fik hurtigt Michael Bloomberg til at reagere.

See you soon, Donald. https://t.co/hvozra0OfL pic.twitter.com/Mu300oLgeX — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) March 4, 2020

»Vi ses snart, Donald,« skriver han i et tweet og deler en sekvens fra Star Wars-filmen 'Et nyt håb'.

I klippet fortæller Obi Wan Kenobi under en lyssværdduel med den onde Darth Vader, at han vil blive 'mere magtfuld end nogensinde', hvis Darth Vader besejrer ham. Underforstået; Bloomberg vil fortsætte med at bekæmpe sin gamle ven - blot i en anden rolle.

Men Bloomberg var ikke engang den kandidat Trump stak mest til på sin Twitter-konto onsdag morgen.

Den titel løber Elizabeth Warren med.

»Så selvisk af Elizabeth Warren at blive i kampen. Hendes chance for blot at komme i nærheden af at vinde er lig med nul, men hun gør stor skade på Bernie (Sanders, red.),« skriver præsidenten blandt andet på Twitter.

I et andet tweet vurderer Donald Trump, at Warren vil 'gå over i historiebøgerne som en vinder, men hun kan meget vel blive husket som en af historiens største spoilere'. Igen er det den venstreorienterede kandidat Bernie Sanders, Trump mener, at Warren ødelægger det for.

Ifølge præsidenten ville Sanders 'uden problemer have vundet Demokraternes primærvalg i Massachusetts, Minnesota, Texas og måske endda flere andre stater. Warren - som er den kandidat, der politisk ligger tættest på Sanders - havde en meget dårlig supertirsdag, men tiltrak sig en del stemmer, som - hvis de i stedet var gået til Sanders - kunne have givet ham sejren i de stater, Trump nævner.

»Vil han nogensinde tale med hende igen?,« spørger Trump retorisk i et tweet.

So selfish for Elizabeth Warren to stay in the race. She has Zero chance of even coming close to winning, but hurts Bernie badly. So much for their wonderful liberal friendship. Will he ever speak to her again? She cost him Massachusetts (and came in third), he shouldn’t! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2020

Trump mener også, at 'Det demokratiske partis top igen smadrede Bernie Sanders'. Her hentyder han til Sanders forgæves forsøg på at blive Demokraternes præsidentkandidat ved det sidste valg, hvor Trump som bekendt besejrede Hillary Clinton.

Warren svarer ikke på Trumps mange angreb - men det gør en helt tredje demokratisk kandidat: Joe Biden.

»Du tabte i nat, Donald Trump. Der er fyret op under demokrater over hele landet. Vi er anstændige, modige og robuste. Vi er bedre end dig. Til november besejrer vi dig,« skriver Joe Biden.

Netop Biden blev den helt store vinder af supertirsdag. I skrivende stund fører han med 382 delegerede foran Bernie Sanders, som har 321.