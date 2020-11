USA's præsident, Donald Trump, er lodret uenig med de mange amerikanske medier, der på baggrund af prognoser, har erklæret Demokraternes Joe Biden som vinder af præsidentvalget.

Trump vil derfor prøve valgresultatet ved domstolene.

Det siger han i en erklæring

- Vi ved alle, hvorfor Joe Biden skynder sig med fejlagtigt at posere som vinder, og hvorfor hans medieallierede prøver så hårdt at hjælpe ham:

- De ønsker ikke, at sandheden kommer frem.

- Fakta er, at dette valg langtfra er ovre, siger Trump.

Trump har gentagne gange under valget hævdet, at der er foregået valgfusk. Disse påstande er der ikke fremlagt belæg for.

