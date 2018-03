David Shulkin er onsdag fyret som minister for sager angående krigsveteraner. Erstatning er allerede udpeget.

Washington. USA's præsident, Donald Trump, har fyret minister for sager angående krigsveteraner David Shulkin.

Det meddeler præsidenten sent onsdag aften dansk tid på Twitter.

Donald Trump har i samme forbindelse nomineret Ronny Jackson, som er læge i Det Hvide Hus, til posten som Shulkins afløser.

- Jeg er glad for at kunne berette, at jeg vil nominere den højt respekterede admiral Ronny L. Jackson som ny minister for sager angående krigsveteraner, skriver Donald Trump.

- Jeg er taknemmelig for Dr. David Shulkins tjeneste for vores land og for vores fantastiske veteraner, tilføjer præsidenten på Twitter.

Robert Wilkie, der er embedsmand fra forsvarsministeriet, får opgaven som fungerende minister, indtil Ronnie Jackson bliver godkendt til posten i Kongressen.

Fyringen kommer, efter at Donald Trump både har fyret sin nationale sikkerhedsrådgiver og udenrigsminister i løbet af den seneste måned.

Det har længe været ventet, at David Shulkin ville blive den næste, der måtte forlade Trumps kabinet.

Shulkin er anklaget for at have brugt 122.000 dollar af skatteydernes penge på en tur til Europa med sin hustru. Turen bød blandt andet på sightseeing og en tur til tennisturneringen Wimbledon.

David Shulkin er en af de eneste topembedsmand i Trumps administration, der også gjorde tjeneste under den tidligere præsident Barack Obama.

Ronny Jackson, der med Kongressens godkendelse skal afløse David Shulkin, var manden, der i januar annoncerede, at 71-årige Donald Trump var i en "fortræffelig" fysisk tilstand.

Efter at have offentliggjort resultatet af præsidentens lægeundersøgelse sagde Ronnie Jackson, at Trump "havde utrolige gener", og at "han var, som Gud havde skabt ham".

Med fyringen af Shulkin fortsætter den flittige udskiftning i Trumps kabinet og stab.

Ud over fyringerne af H.R. McMaster som national sikkerhedsrådgiver og Rex Tillerson som udenrigsminister har Donald Trumps økonomiske rådgiver Gary Cohn forladt Det Hvide Hus i løbet af den seneste måned.

Det skete i protest mod præsidentens planer om at indføre straftold på importeret stål og aluminium.

