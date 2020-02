To amerikanske embedsmænd, der var nøglevidner i rigsretshøringerne mod Trump, er blevet fyret.

Ukraine-rådgiver i USA's øverste sikkerhedsråd, oberst Alexander Vindman, er blevet fyret af den amerikanske præsident Donald Trumps administration.

Det oplyser Vindmans advokat, David Pressman, i en pressemeddelelse.

Vindman var et nøglevidne i rigsretshøringerne, der gik forud for rigsretssagen, hvor Trump var anklaget for magtmisbrug og for at modarbejde Kongressen.

Disse udtalelser har nu kostet Vindman jobbet, mener hans advokat.

- Der er ingen tvivl i amerikanernes sind om, hvorfor denne mand har mistet sit job, hvorfor dette land nu har en soldat mindre til tjeneste i Det Hvide Hus, siger advokat David Pressman.

- Vindman er blevet fyret for at fortælle sandheden.

Umiddelbart efter nyheden om Ukraine-rådgiverens fyring, oplyser USA's EU-ambassadør, Gordon Sondland, at han er blevet adviseret om, at også han må fratræde sin stilling.

- Jeg har i dag fået besked om, at præsidenten har til hensigt at fyre mig med med øjeblikkelig virkning som USA's EU-ambassadør, siger han i meddelelsen.

Sondland var ligeledes et centralt vidne i rigsretshøringerne i november i Repræsentanternes Hus.

Da Vindmand vidnede, fortalte han, at Trumps havde haft en meget upassende telefonsamtale med Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, i juli.

Det var denne telefonsamtale, som blev det centrale omdrejningspunkt for hele undersøgelsen mod den amerikanske præsident.

- Jeg kunne ikke tro mine egne ører, sagde Vindman blandt andet om telefonsamtalen, hvor Trump bad Zelenskij om at indlede en efterforskning af demokraten Joe Biden.

- Det er upassende for USA's præsident at kræve, at en udenlandsk regering undersøger en amerikansk statsborger og politisk modstander, lød det blandt andet fra Ukraine-rådgiveren.

Onsdag i denne uge blev Donald Trump frikendt i rigsretssagen, som blev ført i Senatet, og hvor Trumps republikanske partifæller sidder på flertallet.

Nyheden om Ukraine-rådgiverens fyring kommer, blot få timer efter, at Trump har sagt til journalister, at han "ikke var glad" for rådgiveren.

Fyringen er blevet modtaget med vrede blandt Demokraterne.

- Som sædvanlig løber Det Hvide Hus væk fra sandheden, skriver den demokratiske mindretalsleder i Senatet, Chuck Schumer, på Twitter.

- Vindman levede op til sin ed om at beskytte og forsvare forfatningen. Dette (fyringen, red.) er ikke et tegn på styrke. Det viser præsident Trumps svaghed.

/ritzau/Reuters