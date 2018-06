Kelly Sadler er ikke længere en del af præsident Donald Trumps stab, oplyser Det Hvide Hus.

Washington. USA's præsident, Donald Trump, har fyret sin rådgiver Kelly Sadler. Det oplyser talsmand for Det Hvide Hus Raj Shah i en erklæring.

- Kelly Sadler er ikke længere en del af præsidentens administration, skriver han.

Rådgiveren skabte i maj furore, da hun på et stabsmøde i Det Hvide Hus sagde, at den kræftsyge republikanske senator John McCains modstand over for præsident Donald Trumps valg af CIA-chef "ikke spiller nogen rolle", for "han dør alligevel snart".

Kommentaren faldt, efter McCain havde udtrykt kritik af Gina Haspel, som Donald Trump nominerede til posten som ny CIA-direktør.

Kelly Sadler har i en telefonsamtale undskyldt over for John McCains datter Meghan.

Modstanden til Haspel skyldtes, at hun var operativ leder i CIA under præsident George W. Bush, hvor tortur en overgang var tilladt.

81-årige McCain, der har været senator i over 30 år, er ramt af uhelbredelig kræft i hjernen.

Det var to personer, der var til stede under mødet, som senere gengav episoden over for nyhedsbureauet AP.

Familie og kolleger i USA's kongres reagerede med stor vrede på Kelly Sadlers kommentar. Flere undrede sig over, at rådgiveren ikke blev fyret.

Tidligere vicepræsident Joe Biden kaldte McCain en helt og sagde, at "anstændigheden har nået bunden i denne regering".

Også John McCains hustru, Cindy, sendte en opfordring til rådgiveren:

- Må jeg minde dig om, at min mand har en familie, syv børn og fem børnebørn, skrev hun på Twitter.

John McCain var i adskillige år krigsfange under Vietnamkrigen, og her blev han gentagne gange udsat for tortur.

Trump nedgjorde under valgkampen McCain flere gange for hans indsats som officer under Vietnamkrigen og bebrejdede ham, at han blev taget til fange af den vietnamesiske hær.

Trump selv slap for at deltage i Vietnamkrigen. I en lægeerklæring blev han erklæret uegnet som soldat, fordi han angiveligt led af en hælspore.

