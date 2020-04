Generalinspektør, der leder tilsyn med historisk stor corona-hjælpepakke i USA, er blevet fyret af Trump.

USA's præsident, Donald Trump, har fyret chefen for den instans, der skal føre tilsyn med den amerikanske regerings indsats mod coronavirusset - herunder statslig hjælp for i alt 2300 milliarder dollar.

Det meddeler en talskvinde for den fyrede generalinspektør Glenn Fines kontor tirsdag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Fine blev i sidste uge udpeget til at stå i spidsen for det kontor, der både skal føre tilsyn med, hvordan de mange penge bruges, og med regeringens indsats på sundhedsområdet.

Han har tidligere ført tilsyn med forbundspolitiet FBI's brug af overvågning og andre beføjelser i kølvandet på terrorangrebene mod USA den 11. september 2001. Han er kendt for både at være uafhængig og aggressiv i sit arbejde.

Trumps fyring møder stærk kritik fra den demokratiske opposition. Den demokratiske mindretalsleder i Senatet, Chuck Schumer, mener, at Trump "tydeligvis er bange for et stærkt tilsyn".

- Præsident Trump misbruger coronapandemien til at fjerne ærlige og uafhængige embedsmænd, der er villige til at fortælle sandheder til magthaverne, siger Schumer.

Præsidenten har tidligere kritiseret både dette og andre af de tilsyn, der skal sikre, at statslige midler ikke bliver misbrugt.

I stedet har Trump nu udpeget Sean O'Donnell, der er generalinspektør i den amerikanske miljøstyrelse, EPA, til posten. Det skriver New York Times.

Formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, mistænker Trump for at ville have en ny chef ind, der er loyal over for ham.

- Det er virkelig et problem, siger Pelosi til tv-stationen CNN.

På spørgsmålet om, hvorvidt nogen skal føre tilsyn med hjælpepakken svarer hun:

- Ja, og præsidenten tror, at det skal være ham, og det er helt bagvendt.

Den samlede hjælpepakke på 2300 milliarder dollar, der skal afhjælpe coronakrisen, er den største i USA's historie.

/ritzau/