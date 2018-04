I videoen ovenfor kan du se et uddrag af et interview med den nu fyrede minister.

Den amerikanske præsident Donald Trump og det sociale medie Twitter er efterhånden to helt uadskillelige størrelser - og det viser sig nu, at han også har brugt mediet til at fyre en af sine ministre.

Onsdag satte Donald Trump sin krigsveteran-minister fra bestillingen. Offentligheden forventede nok, at han var informeret om beslutningen, inden den blev meldt ud til Trumps 50 millioner Twitter-følgere, men sådan hænger det ikke sammen.

I et interview med CNN fortæller den detroniserede minister, David Shulkin, at han først fik endeligt besked om fyringen, da han læste det på Twitter.

'Det glæder mig at kunne fortælle, at jeg agter at udpege den højt respekterede admiral Ronny L. Jackson som den nye minister for veterananliggender,' skrev han og nævnte i et andet tweet at Robert Wilkie vil være fungerende minister indtil videre.

'Jeg er taknemmelig for David Shulkins indsats for vores land og vores FANTASTISKE VETERANER', lød det fra præsidenten.

....In the interim, Hon. Robert Wilkie of DOD will serve as Acting Secretary. I am thankful for Dr. David Shulkin’s service to our country and to our GREAT VETERANS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2018

I stedet fik David Shulkin et varsel om fyringen fra stabschefen i Det Hvide Hus, fortæller Shulkin i interviewet med CNN.

»John Kelly gav mig en advarsel om, at præsidenten efter al sandsynlighed ville tweete en besked ud i meget nær fremtid. Jeg værdsatte at han gav mig den advarsel,« siger han.

Frem til fyringen havde Donald Trump ifølge David Shulkin insisteret på, at han selv skulle forlade embedet, hvilket han havde afvist.

David Shulkin er under anklage for at have brugt 122.000 dollars (omkring 739.000 kroner, red.) på en privat rejse til Europa med familien, der blandt andet så tennisturneringen Wimbledon.

Det er ikke første gang, at Trumps fyringer kommer bag på den, der får prikket. Da præsidenten sidste forår ville skille sig af med sin FBI-direktør James Comey, fik han det først at vide, da han tilfældigvis så nyhederne i tv. Det skete, mens han holdt tale for en gruppe FBI- medarbejdere og fik øje på en tv-skærm i lokalet.