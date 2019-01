Donald Trump er bange for, at han kommer til at blive gjort til grin, hvis han giver efter for Demokraterne.

Præsident Donald Trump vil ikke acceptere Demokraternes forslag om at godkende en lovændring, der kan åbne op for statsapparatet igen.

Det skyldes, at han ikke "vil se dum ud", fortæller en anonym kilde i Det Hvide Hus til tv-stationen CNN.

Republikanernes og Demokraternes ledere i Kongressen var onsdag eftermiddag lokal tid inviteret til et møde med præsidenten bag lukkede døre i Det Hvide Hus.

Her orienterede Trump om landets delvise nedlukning og om kontrollen ved grænsen til Mexico.

Under mødet skal præsident Trump have fortalt mødedeltagerne, at han "vil se dum ud", hvis han accepterer Demokraternes tilbud.

/ritzau/