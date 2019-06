Mens ikke færre end tyve potentielle demokratiske præsidentkandidater slagtede hinanden under en direkte transmitteret tv-debat fra Miami, Florida, sad USAs siddende præsident, Donald Trump, og frydede sig i Osaka i Japan.

'Så er valgkampen officielt forbi' og 'keeeeedeligt' skrev Donald Trump blandt andet på Twitter.

Og det var let at se, hvorfor præsidenten følte sig så selvsikker før valget i 2020.

I stedet for at tale om Donald Trump gik demokratiske kandidater som Kamala Harris, Joe Biden og Bernie Sanders nemlig i flæsket på hinanden.

TV-debattens taber, Joe Biden. Foto: MIKE SEGAR - Reuters Vis mere TV-debattens taber, Joe Biden. Foto: MIKE SEGAR - Reuters

USAs siddende præsident, Donald Trump er i Osaka, Japan. Men trods afstanden fulgte Trump med i den demokratiske tv-debat. Her møder Trump og den russiske præsident, Vladimir Putin. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI - AFP Vis mere USAs siddende præsident, Donald Trump er i Osaka, Japan. Men trods afstanden fulgte Trump med i den demokratiske tv-debat. Her møder Trump og den russiske præsident, Vladimir Putin. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

»Ved at svine hinanden til gør de jo Donald Trumps arbejde for ham, så det er ikke mærkeligt, at præsidenten fryder sig,« siger CNN's politiske redaktør, Chris Cillizza.

Ifølge både Chris Cilizza, MSNBC-vært Chris Matthews og William Neuman fra avisen New York Times var den sorte californiske senator, Kamala Harris, klart vinder af aftenens anden debat, der blev delt med ti demokratiske præsidentkandidater i hver. Og Barack Obamas vicepræsident, Joe Biden, var uden tvivl den store taber.

Således havde Joe Biden svært ved at forklare, hvorfor han helt tilbage i 70'erne havde samarbejdet med republikanske politikere, der efter dagens målestok er meget racistiske. Og pointskalaen røg helt i bund for Joe Biden, da den 76-årige vicepræsident opgivende slog ud med armene og sagde: 'Jeg tror, min taletid er forbi'.

Den 77-årige Bernie Sanders, der i samtlige meningsmålinger ligger på en stærk andenplads lige efter Joe Biden, holdt sig under den to timer lange debat fornuftigt på sidelinjen, hvorfra han lod Joe Biden tage skraldet.

Borgmester i South Bend, Indiana og håbefuld præsidentkandidat, Pete Buttigieg er feltets yngste medlem og den eneste kandidat, der er åbent homoseksuel. Foto: MIKE SEGAR - Reuters Vis mere Borgmester i South Bend, Indiana og håbefuld præsidentkandidat, Pete Buttigieg er feltets yngste medlem og den eneste kandidat, der er åbent homoseksuel. Foto: MIKE SEGAR - Reuters

Og i stedet cementerede feltets yngste medlem, den 38-årige og åbent homoseksuelle borgmester Pete Buttigieg, sin status som én af valgkampens overraskende favoritter.

»Pete Buttigieg har polítiisk potentiale som få kandidater, jeg har set i mange år. Han hævede på intet tidspunkt stemmen. Men alligevel høstede han stormende bifald med alle sine svar,« påpeger Chris Cilizza.

Blandt debattens store emner var immigration, racisme og sygesikring. Og allerede i starten af anden debat hvor både Joe Biden, Pete Buttigieg og Vermont-senator Bernie Sanders medvirkede, smed sidstnævnte en uventet bombe.

Allerede i 2015 og 2016, hvor Bernie Sanders udfordrede Hillary Clinton til det demokratiske kandidatur, fremhævede senatoren Danmark som sit politiske forbillede.

TV-debat. Vermont-senator Bernie Sanders holdt sig fornuftigt på sidelinjen, mens han lod Joe Biden tage skraldet. Foto: SAUL LOEB - AFP Vis mere TV-debat. Vermont-senator Bernie Sanders holdt sig fornuftigt på sidelinjen, mens han lod Joe Biden tage skraldet. Foto: SAUL LOEB - AFP

Debattens første aften (natten til torsdag, dansk tid). Her var stemningen en del bedre end på debattens anden aften. Fra venstre: eks-boligminister Julian Castro, Senator Cory Booker og Senator Elizabeth Warren. Foto: Mike Segar Vis mere Debattens første aften (natten til torsdag, dansk tid). Her var stemningen en del bedre end på debattens anden aften. Fra venstre: eks-boligminister Julian Castro, Senator Cory Booker og Senator Elizabeth Warren. Foto: Mike Segar

Ligesom det er tilfældet i Danmark, mener Bernie Sanders, at USA skal have et statsstyret sygesikringssystem, hvor alle har samme rettigheder og samme adgang til læger og hospitaler. Og til alles overraskelse indrømmede Sanders, der kalder sig selv 'demokratisk socialist', at hans sygesikringsplan ville betyde skatteforøgelser, ikke bare for USAs rigeste, men også for middelklassen.

»Men alt i alt vil udgifterne for en middelklassefamilie ikke stige. Den offentlige sygesikring og dermed skatteforhøjelsen vil blive være betydeligt billigere end det, vi i dag betaler for privat sygesikring, hvor alting bliver solgt til overpris,« understregede Bernie Sanders.

Til den første debat, der blev afviklet natten til torsdag, var det senator Elizabeth Warren fra Massachusetts, der ifølge samtlige politiske eksperter gjorde sig bedst bemærket, mens Beto O'Rourke fra Texas virkede rådvild og til dels mistede pusten.

Men det var ikke bare favoritterne, der vakte opsigt.

Self help-forfatter, motivations-foredragsholder og præsidentkandidat. Marianne Williamson vakte opsigt under TV-debatten. Foto: MIKE SEGAR - Reuters Vis mere Self help-forfatter, motivations-foredragsholder og præsidentkandidat. Marianne Williamson vakte opsigt under TV-debatten. Foto: MIKE SEGAR - Reuters

Helt ude på tv-scenens venstrefløj fik kandidaten Marianne Williamson således mange til at hæve deres øjenbryn.

I modsætning til alle de andre 19 kandidater, der deltog i tv-debatten, har den 66-årige kandidat fra Texas således ingen politisk erfaring. Marianne Williamson er derimod kendt som såkaldt selvhjælpsforfatter og motivationsforedragsholder.

I debattens første halve time sagde Williamson ingenting. Og da hun endelig rakte hånden i vejret, sagde hun om sit politiske plan:

»Jeg vil fremelske kærlighed til politiske formål. Sådan besejrer vi Trump.«

Popstjernen Katy Perry kan godt identificere sig med den demokratiske præsidentkandidat Marianne Wiliamson. »Hun lyder som mig, når jeg har fået et par glas rødvin,« skrev Perry på twitter. Foto: ANGELA WEISS - AFP Vis mere Popstjernen Katy Perry kan godt identificere sig med den demokratiske præsidentkandidat Marianne Wiliamson. »Hun lyder som mig, når jeg har fået et par glas rødvin,« skrev Perry på twitter. Foto: ANGELA WEISS - AFP

Mange reagerede dog positivt på Marianne Williamsons unikke indlæg, og på Twitter skrev popstjernen Katy Perry blandt andet:

»Jeg må indrømme, at Marianne Williamson lyder som mig, når jeg har fået et par glas rødvin.«