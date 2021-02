Det er historisk.

For første gang nogensinde har en amerikansk præsident været for en rigsret to gange. Begge gange er han blevet frifundet.

Med stemmerne 57 for og 43 imod blev den tidligere præsident Donald Trump lørdag aften frifundet for at have opildnet til oprøret på Kongressen 6. januar.

Selvom flertallet mente, at Trump var skyldig, så kræver det minimum 67 stemmer at få ham dømt. Derfor vil de to lejre nu også turnere med to forskellige udlægninger af sagen, vurderer B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

»Trumps tilhængere vil bruge det til at bevise, at der har været tale om en heksejagt på ham, og frifindelsen vil give Trump en ny mulighed for at sætte vind i den politiske karriere igen,« siger han og fortsætter:

»Men man skal heller ikke glemme, at der under rigsretssagen har været afsløringer af et meget alvorligt forløb 6. januar, hvor Trump i mange amerikaneres øjne i bedste fald handlede mærkeligt tøvende og i værste fald var decideret opfordrende til oprør,« lyder det fra Jakob Illeborg.

Derimod mener han, at stemmerne i Senatet trods alt fordelte sig lidt anderledes, end mange havde forventet. Ud af de i alt 50 republikanere stemte syv nemlig for, at deres tidligere partifælle skulle dømmes, og det var flere end forventet.

»Det er syv republikanere, der har stået frem og har risikeret deres politiske fremtid for det, de mener er det rigtige. Det viser også, synes jeg, at selv Trump ikke er usårlig, og at der stadigvæk ulmer et oprør og opgør med trumpismen, også hos republikanerne,« fortæller han.

Det spændende bliver ifølge Jakob Illeborg, hvad der nu sker med det republikanske parti.

»Det her må være et tidspunkt, hvor republikannerne og Trump skal tænke sig godt om for at få partiet samlet igen, siger han.

Selv om det blev et nederlag til demokraterne, så mener Jakob Illeborg, at partiet alligevel har fået det ud af rigsretssagen, som de havde håbet på.

»Deres sejr er, at de har fået vist, hvor vilde handlingerne 6. januar var, og at Trump ikk forsøgte at stoppe dem. De vil se forløbet som et forsøg på at sætte et bogmærke i historien, og at 'det kan godt være han kan slippe uden om at blive dømt i en rigsret, men vi har i hvert fald ført til bogs, hvad der egentlig foregik,'« lyder det fra Jakob Illeborg.

Der venter dog stadig en kæmpe opgave forude for Joe Biden, for selvom rigsretten nu er afsluttet, så skal han forsøge at samle nationen.

»Det er en næsten umenneskelig opgave, for der er ikke meget samarbejde i Senatet. Og så længe Trump lurer i kulissen i Florida, så kan alt ske. Noget tyder på, at han forsøger at etablere et politisk comeback, så det kan godt være, der nu er sat et punktum i kapitlet her, men bogen er langt fra skrevet færdig,« siger Jakob Illeborg.

Han understreger, at der stadig venter civile retssager mod Donald Trump, som også kan komme til at påvirke ekspræsidentens fremtid.