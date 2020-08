Donald Trump må lægge ryg til hård kritk for sin håndtering af coronapandemien. Igen og igen har kritikerne stukket til ham ved at fremhæve, hvordan New Zealand har holdt virussen i skak.

Onsdag tog Trump til genmæle.

Efter mere end 100 dage uden et eneste lokalt smittetilfælde er coronavirussen genopblusset i New Zealand den seneste tid.

Mandag kaldte Trump smittestigningen i New Zealand 'frygtelig', og nu bruger præsidenten igen ønationens situation til at understrege, hvorfor USA efter hans mening klarer sig langt bedre, end kritikerne påstår.

»New Zealand har haft et stort udbrud. Det samme er sket i andre lande, som er blevet fremhævet i forsøget på at få os til at se meget dårligere ud, end vi er, for vi har gjort det fantastisk. De (New Zealand, red.) har haft en masse udbrud, men de er i stand til at slå dem ned, og det samme gælder os,« sagde Donald Trump ifølge blandt andre CNN under en pressebriefing onsdag.

Selvom ordene primært var rettet mod Trumps kritikere i USA, blev de også bemærket i New Zealand.

»New Zealands ni daglige smittetilfælde kan ikke sammenlignes med USA's titusinder. Faktisk kan det ikke sammenlignes med de fleste lande i verden. Jeg er ikke bekymret over, at folk mistolker vores situation,« siger premierminister Jacinda Ardern.

Onsdag blev der registreret seks smittetilfælde i New Zealand. I USA blev der registreret 44.957.

Samlet set har New Zealand haft fire coronarelaterede dødsfald per en million indbyggere ifølge Worldometers.

Til sammenligning er der registreret 532 coronarelaterede dødsfald per million indbyggere i USA.